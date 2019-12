15.09.2016 20:42 • Recenzja do wersji 2.0

Wersja 2.0 jest nieporównywalna z jej poprzedniczką, tą 1.95 ma dużo więcej funkcji. Co ważne jest po polsku!. Można śmiało wykorzystywać wszystkie nowe funkcje bez obawy o błędne własne tłumaczenie. Nawiasem mówiąc chciałem podziękować tłumaczom tego programu za doskonałą pracę. Polskie tłumaczenie poprawia mi znajomość technicznego języka angielskiego. Same plusy. Nowa wersja Revo odinstalowuje wszystko jak leci. Nie zauważyłem złego wpływu na system Windows. Na razie nie spotkałem programu, któremu by nie dał rady. Co ważne, u mnie Revo nie gryzie się z innymi programami. Potwierdzam co pisze Juta, jest bardzo dobrym zamiennikiem systemowego Dodaj/Usuń programy, a może i lepszym, ponieważ Revo daje możliwość głęboko poszerzonego odinstalowania niechcianego programu. Mogę przy tym zobaczyć jakie zapisy usuwanego programu są kasowane.