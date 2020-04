Revo Uninstaller Pro 4.3.0

29.06.2016 12:45 • Recenzja do wersji 3.1.6

Revo Uninstaller Pro to dość skuteczny program do usuwania zbędnych aplikacji z systemu. Dodatkowo są jeszcze w programie opcje zapewniających porządek na dysku twardym, usuwanie zbędnych plików, czyszczenie przeglądarek itp.. Program ma 3 opcje skanowania - przy zastosowaniu "zaawansowanej" jest dogłębne skanowanie systemu - tu miałem przypadki, że usunął mi to co nie trzeba - dlatego należy zapoznać się z wyświetloną listą plików / pozycji rejestru do usunięcia. Ogólnie jednak wart polecenia - w porównaniu do innych pozostawia stosunkowo najmniej pozostałości po usuwanym programie.. Wersja Pro obsługuje programy 64 bitowe.