Right Click Enhancer to niewielkie, ale w pełni użyteczne narzędzie, umożliwiające wygodne zarządzanie zawartością menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy. Dzięki niemu użytkownik dostosuje wspomniane menu do własnych preferencji, dodana do niego skróty do dowolnych folderów na dysku twardym, oprogramowania czy gier.

Program daje nam możliwość łatwego dodawania do menu dowolnych skrótów, a także w razie potrzeby szybkiego ich usunięcia. Operacja ta przydatna się okazać może w sytuacjach kiedy podczas pracy z komputerem wykonujemy często podobne czynności, operując na tych samych katalogach lub plikach. Co istotne, modyfikacja menu kontekstowego jest w pełni bezpieczna i nie powoduje żadnych problemów z działaniem systemu Windows. Z pomocą Right Click Enhancer stworzymy również menu podręczne dla przeglądarki Internet Explorer.

Na tym jednak możliwości Right Click Enhancer się nie kończą. Narzędzie potrafi także dodawać dowolne skróty do plików lub folderów w Moim komputerze oraz Panelu sterowania. Wszystkie one mogą zostać przez użytkownika zaopatrzone w wybraną ikonkę, a nawet uruchamiane z zadanymi parametrami. Twórca przygotował zestaw predefiniowanych funkcji, które również łatwo dołączyć możemy do naszego menu kontekstowego. Wśród nich znalazły się takie, które otworzą dany plik w notatniku, skopiują lub przeniosą go do wybranej lokalizacji, zaszyfrują, stworzą listę plików z wybranego folderu, skopiują zawartość pliku do systemowego schowka itp.

