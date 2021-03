Riva Health pozwoli zmierzyć ciśnienie za pomocą aparatu w smartfonie

Udostępnij:

Możliwość zbadania ciśnienia za pomocą samego smartfonu, bez użycia dodatkowych akcesoriów jak zegarek czy opaska na rękę, jest od dawna pożądaną technologią. Riva Health, startup założony przez Tuhina Sinha i Daga Kittlausa, pracuje już nad stworzeniem takiej możliwości pomiaru.

Jak możemy się dowiedzieć z serwisu TechCrunch, do korzystania z Rivy wystarczy tylko aplikacja zainstalowana na smartfonie. Po jej otworzeniu użytkownik wybiera opcję “Go”, która powoduje uruchomienie lampy aparatu w urządzeniu. Aplikacja instruuje użytkownika użytkownika jak ma on umieścić palec na aparacie, aby pomiar był możliwy do wykonania. Kiedy odpowiednia pozycja zostanie ustalona, aplikacja użyje światła do śledzenia zmian ciśnienia krwi, po czym wyświetli wyniki na ekranie telefonu.

TechCrunch donosi, że firma jest obecnie na etapie sprawdzania swojego oprogramowania na telefonach z systemem Android. Twórcy Rivy są jednak przekonani, że każdy smartfon powinien poradzić sobie z wykonywaniem pomiarów.

Ponieważ technologia powstaje w Stanach Zjednoczonych, firmie zależy na uzyskaniu zatwierdzenia od Agencji Żywności i Leków (FDA), które pozwoliłoby dopuścić Riva Health do użytku medycznego. W związku z próbami uzyskania tego rodzaju rekomendacji, startup zwróci się do użytkowników aplikacji o udział w próbach i zbieranie ich danych w celu usprawnienia procesu uzyskania zatwierdzenia od FDA.

Zgodnie z informacjami, bezpłatną aplikacja pojawi się już w najbliższych miesiącach, co oznacza, że każdy będzie mógł przetestować na sobie jak sprawdza się Riva Health. Jej twórcy mają nadzieję, że niedługo aplikacja będzie na tyle dokładna, że będą mogli na niej polegać nie tylko codzienni użytkownicy, ale także lekarze.

Póki co oficjalna strona Rivy nie zawiera żadnych informacji na temat projektu, jednak można się spodziewać, że wraz z oficjalnym startem aplikacji pojawią się na niej wszystkie szczegóły.