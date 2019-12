Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Rockstar Games Launcher to aplikacja, dzięki której zakupimy, pobierzemy i uruchomimy gry firmy Rockstar Games znanej z takich serii, jak Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption.

Zanim zaczniesz

Po uruchomieniu Rockstar Games Launcher i zalogowaniu się do swojego konta użytkownika narzędzie automatycznie wyszuka zainstalowane i posiadanie tytuły. Jeśli nie mamy jeszcze swojego profilu, możemy go oczywiście bezpłatnie założyć, by móc później nabyć interesujące nas produkcje.

Jakie gry?

Rockstar Games Launcher pozwala na uruchamianie takich hitów, jak np. GTA V, GTA III, GTA: San Andreas, GTA: Vice City, L.A. Noire, Bully: Scholarship Edition i Max Payne 3. Aplikacja umożliwia zapisywanie postępów „w chmurze”, więc w razie awarii dysku twardego nasze stany rozgrywki nie przepadną, bo bez problemu wczytamy je na innym komputerze.

Bądź na bieżąco

Warto wspomnieć, że Rockstar Games Launcher przeprowadza także automatyczne aktualizacje zainstalowanych gier. Dzięki temu będą one dostępne zawsze w najnowszej wersji.

Najważniejsze cechy: