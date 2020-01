Rodzice twierdzą, że ich dzieci grają zbyt dużo. Ale sami nie wiedzą, ile

Udostępnij:

Osiemdziesiąt sześć procent spośród 963 rodziców zapytanych w badaniu stwierdziło, że nastolatkowie spędzają za dużo czasu na grach komputerowych. Ankietowano jedynie posiadaczy co najmniej jednego dziecka w wieku 13-18 lat. Rodzice widzą problem, ale nie zdają sobie sprawy z jego skali.

Wielu z ankietowych rodziców zdaje sobie sprawę z korzystnego wpływu gier wideo na rozwój nastolatków. Jednocześnie zauważają wiele negatywnych skutków, które pojawiają się w przypadku ich nadużywania. I chociaż mają rację w obydwu przypadkach, to nie są w stanie kontrolować zjawiska. Nawet nie są w stanie określić, ile czasu ich dzieci mogą spędzać na graniu.

To nie ich wina. W większości przypadków zwyczajnie nie mają na to czasu. Według wyników ankiety, 54 proc. rodziców twierdzi, że ich dzieci grają co najmniej 3 godziny dziennie. Około 13 proc. z zapytanych sądzi, że ich pociechy nie grają codziennie. Również 13 proc. sądzi, że ich syn/córka spędza więcej czasu na grach od innych dzieci.

Rodzice zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu gier wideo na nastolatków. Część z nich stosuje różne strategie, aby ograniczyć czas przed komputerem/konsolą. Są to przede wszystkim: zachęcanie do innych aktywności (75 proc.), limity czasowe (54 proc.), bezpośrednie zachęcanie do odejścia od gier (23 proc.) i chowanie sprzętu (14 proc.).

Co robić, kiedy nastolatek gra zbyt dużo? Nie każdy sposób ma sens

Dyrektor szpitala w którym prowadzono badania, dr Mott Gary Freed sądzi, że tylko część z tych strategii ma sens. Przede wszystkim mówi, że granie z umiarem może mieć świetny wpływ na rozwój nastolatków. Szczególnie dla tych, mających problem ze skupieniem.

Freed zaleca przede wszystkim wspólne granie z dziećmi. Jednocześnie ustalanie zdrowych limitów czasowych na równo z zaufaniem i zapewnieniem im prywatności ma być najlepszym rozwiązaniem, aby ograniczyć czas gry. W niektórych sytuacjach rodzice powinni też pomóc dzieciom otworzyć się na świat, gdyż gry mogą być dla nich zbyt dużą odskocznią od rzeczywistości, prowadzącą do osamotnienia.

