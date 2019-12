05.08.2013 19:07 • Recenzja do wersji 8.6.5

Użycie RogueKilera z opcji skanuj i potem usuń, naprawia domyślne skróty i ścieżki. Powracają zaginione ikony w menu start i na pasek, jak i pokazują się pliki na C. Gdy jest problem dostępu do aplikacji, to Rouge jest w tym dobry. Przy okazji usunie złośliwy proces czy wrogie dns. Zostawia dużo. Na pulpicie znajdują się logi z każdej czynności programu i folder backupu. Wymagany jest restart po użyciu RogueKillera. Ale to wszystko można usunąć, chyba, żeby pokazać na forum, bo jak wykryty wirus, to trzeba zrobić profilaktyczne skanowanie Malwarebytesem Antimalware i zapodać logi OTL, bo wiadomo, wirus zawsze braciszka ma...



Nie trzeba traktować Roguekillera, jako złoty środek na problemy z niepożądanym procesem w systemie, tylko, jako wstępną, doraźną pomoc. Rogue za nikogo nie będzie odinstalowywał złośliwych programów. Wyrzuci zły proces i trochę złych śmieci. Ostatnio używałem pół roku temu, bo Oracje zafundowało mi coś gorszego, niż darmową deltę toolbar. Pliki ntuser, nie są wieczne, a dlaczego są, bo to zapis działalności i zmian w rejestrze, a nie można skasować z pamięci systemu, żeby zatrzeć ślady użycia np. RogueKIllera.



RogueKiller usuwa się do kosza i wszystko, co niepotrzebne, po skutecznym użyciu, gdy nie ma powodów do przywracania systemu. Nie jest to program do czyszczenia systemu. Zawsze można pobrać aktualną wersję i zastosować, gdy jest podejrzenie złego procesu. Program po polsku, darmowy i cóż chcieć więcej. Co do producenta i ukrywaniu plików ntuser, to takie rewelacje, nie robią na mnie wrażenia.