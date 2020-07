Pobierz program

RollerCoaster Tycoon 2 to doskonale znany wśród graczy symulator wesołego miasteczka, za stworzenie którego odpowiada studio Frontier Developments. Pomimo, iż tytuł swoje światło dzienne ujrzał w 2002 roku to po dziś dzień potrafi zapewnić wiele godzin świetnej zabawy zarówno młodszym, jak również starczym graczom.

Jak wygląda rozgrywka?

Jak nie trudno się domyśleć, głównym celem gracza jest jak stworzenie i jak najlepsze zarządzanie wirtualnym wesołym miasteczkiem. Do naszej dyspozycji oddano dużą ilość najróżniejszych lokali, które poza samą rozrywką zapewnią gościom naszego parku np. pożywienie czy dostęp do gotówki. Co istotne, RollerCoaster Tycoon 2 oferuje aż 25 licencjonowanych rollercoasterów firmy Six Flags. Co więcej, w grze dostępnych jest 5 autentycznych parków rozrywki tej firmy.

Twórcy zapewnili użytkownikom RollerCoaster Tycoona 2 potężne w możliwościach narzędzie przeznaczone do tworzenia i edycji własnych plansz.

Pakiet RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack poza podstawową grą zawiera dodatki Wacky Worlds oraz Time Twister.

Kluczowe cechy gry: