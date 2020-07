RollerCoaster Tycoon Classic

Pobierz program

Odświeżona wersja najlepszego symulatora parków rozrywki na świecie, łącząca w sobie dwie pierwsze części serii.

Symulator parku

W grze wcielamy się w menadżera parku rozrywki. Naszym celem jest odpowiednia jego rozbudowa i takie nim zarządzanie by spełniał powierzone mu zadanie, stania się najlepszym parkiem rozrywki na świecie. W tym celu otrzymujemy pełnię możliwości personalizacyjnych, odpowiednio wybierając załogę, określając ich płacę i dekorując okolice wymyślnymi ozdobami.

Nie zabrakło też budowania niesamowitych atrakcji, korzystając z gotowych konspektów lub puszczając wodzy fantazji i budując własne kolejki górskie, wodne spływy czy inne atrakcje. Rozgrywka daje więc masę frajdy i wciąga na bardzo długie godziny.

Przyjemne kalkulacje

Jednak sama rozbudowa parku rozrywki to nie wszystko. Na gracza czeka również szereg tabel i wykresów do nauczenia, by zarządzać parkiem także w sferze optymalnego zarobku. Podczas zlecania kampanii reklamowych, wykładania funduszy na badania czy wydawania ciężko zarobionych pieniążków na nowe atrakcje, wciąż musimy mieć na uwadze comiesięczne opłaty. Należy dbać o wypłaty dla pracowników, opłacać teren, brać pod uwagę nieprzewidziane sytuacje lub tak dostosowywać opłaty pod warunki zewnętrzne, by nagle nie zanotować drastycznego spadku odwiedzających.

Odświeżona wersja łączy w sobie dwie fenomenalne części - RollerCoaster Tycoon I i II, tworząc z niej niezapomnianą przygodę w nieco odświeżonej formule. Gracz od samego początku otrzymuje pełen pakiet dodatkowych map, dodatków i rozszerzeń, które ukazały się na przestrzeni lat. Czeka więc sporo zabawy, gdyż twórcy przygotowali dla nas całkiem pokaźną ilość scenariuszy do wygrania. Pozycja obowiązkowa dla wielbicieli symulatorów!

Kluczowe cechy gry: