Rollercoaster Mechanic to gra, w której zajmujesz się naprawianiem zniszczonych i popsutych atrakcji umiejscowionych na terenie wesołego miasteczka.

Zacznijmy od końca!

Rollercoaster Mechanic umożliwia bowiem przetestowanie wszystkich kolejek, jakie udało nam się zreperować. Brzmi to z pewnością jak wielka zachęta, dlatego też po uruchomieniu gry nie pozostanie nam nic innego, jak zabrać się do roboty. Wcielimy się w członka małej rodzinnej firmy przed którą stoi nie lada wyzwanie – doprowadzić parki rozrywki do stanu używalności.

Nie wszystko od razu

Zanim weźmiemy się za naprawę będziemy musieli oczywiście zdiagnozować usterkę. Dopiero potem wymienimy części, posprzątamy po sobie i uruchomimy kolejkę. Nie brzmi to jak szczególnie trudne zadanie, ale w Rollercoaster Mechanic zarówno Leo, jak i Noah, czyli bracia, którymi sterujemy w trakcie zabawy, wciąż mają ręce pełne roboty.

Rozwój, rozwój, rozwój…

Rollercoaster Mechanic to gra, w której musimy uczyć się nowych rzeczy, by rozwijać swoje zdolności. Konieczne jest także nabywanie coraz lepszych narzędzi, a także ulepszanie posiadanych już elementów wyposażenia. Wszystko po to, by zwiększyć wydajność swojej pracy i zmierzyć się z jeszcze większymi wyzwaniami.

Najważniejsze cechy:

zostań mechanikiem w parku rozrywki

pomóż braciom w naprawie rozmaitych atrakcji

przetestuj kolejki zanim oddasz je w ręce zwiedzających

kupuj i ulepszaj narzędzia, by zwiększyć wydajność swojej pracy

w pełni trójwymiarowa grafika (widok z pierwszej osoby)

Minimalne wymagania sprzętowe gry Rollercoaster Mechanic: