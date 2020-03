02.02.2015 09:55 • Recenzja do wersji 7.5.9

Z programu korzystam od około miesiąca. Z uwagi na konieczność przeprowadzki do nowego mieszkania a wcześniej jego remontu, potrzebowałem softu do zwizualizowania mieszkania i przymiarek jego wykończenia i umeblowania. W tej roli znakomicie spełnia się ten program. Jest prosty i intuicyjny. Pozwala na zwymiarowanie mieszkania, pokolorowanie ścian. Duża różnorodność elementu wykończeniowych, zarówno zawartych w programie , jak i możliwych do pobrania z www producenta, pozwala dowolnie aranżować wnętrza. Następnie całość można obejrzeć w 3D. Dodatkowym plusem jest fakt, że soft jest udostępniany w pełnej wersji na czas 30 dni, co pozwala w pełni przetestować możliwości programu. Cena za zakup - 20 USD moim zdaniem jest dobra i z chęcią zakupię ten program.