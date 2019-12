Rosja. Policja zatrzymała twórcę serwera nginx i jego bliskiego współpracownika

Moskiewska policja przeprowadziła nalot na biura spółki nginx, firmy stojącej za jednym z najpopularniejszych na świecie serwerów HTTP. Jest to pokłosie donosu złożonego przez Rambler, rosyjski portal internetowy i dostawcę usług e-mail.

Obecnie na serwerze nginx działa ponad 30 proc. stron internetowych. Są wśród nich tak popularne serwisy jak Netflix oraz Twitch. A czym zawiniło przedsiębiorstwo?

Według doniesień lokalnych mediów, funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń użytkowych. Ponadto, zatrzymali kilku wysokich rangą pracowników firmy, w tym właśnie głównego twórcę nginx, Igora Sysojewa, oraz jego bliskiego współpracownika Maksyma Konowałowa. Firma Rambler oskarża mężczyzn o złamanie prawa pracy.

Igor Sysojew stworzył kod serwera na początku roku 2000 i wydał go cztery lata później, po czym w roku 2015, m.in. wraz z Maksymem Konowałowem, założył spółkę nginx. Teraz została ona przejęta przez amerykański koncern technologiczny F5 Networks za 670 mln dol.

Problem w tym, że w czasie gdy Sysojew pracował nad nginx, był też etatowym pracownikiem Rambler. Na tej podstawie powód uważa się za właściciela praw autorskich do serwera nginx. Jak twierdzi, oprogramowanie powstało w ramach wypełniania przez Sysojewa obowiązków zdefiniowanych umową o pracę, za co zostało wypłacone należne wynagrodzenie. Rambler domaga się zadośćuczynienia w wysokości 51,4 mln rubli (około 822 tys. dol.).

Seems like Rambler filled copyright claim to @isysoev regarding @nginx, nginx office under police raid (unconfirmed). Originally posted by @igorippolitov , but somebody asked him to remove his post. pic.twitter.com/76mBNtV31G