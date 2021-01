Rozejrzyj się i żyj - aplikacja, która może uratować życie. Stworzyli ją uczniowie

Udostępnij:

Wypadki na przejściach dla pierwszych zdarzają się często i zazwyczaj mają najbardziej tragiczny skutek. Niezależnie jednak od tego, kto jest winny w konkretnych przypadkach, to zarówno do kierowców, jak i pieszych należy zachowanie ostrożności. Policja wielokrotnie zwracała uwagę na to, że korzystanie ze smartfonów odwraca naszą uwagę. Jednak dzięki aplikacji "Rozejrzyj się i żyj" może się to zmienić.

Aplikację "Rozejrzyj się i żyj" (Stop-fon) stworzyli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 6 Jastrzębiu-Zdroju, którzy szukali sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach. Aplikacja poinformuje użytkownika, że zbliżył się do ulicy, a na ekranie smartfona pojawi się napis "Rozejrzyj się i żyj", któremu będzie towarzyszyć komunikat dźwiękowy i wibracje urządzenia.

Jak to działa? Aplikacja działa w tle i wykryje, kiedy użytkownik znajdzie się bezpośrednio przy przejściu dla pieszych wyposażonego w odpowiedni czujnik. Wtedy wyda ostrzeżenie "przechwytując" ekran naszego smartfona, na którym wyświetli się odpowiedni komunikat. Na razie rozwiązanie jest w fazie testów, a w czujniki współpracujące z aplikacją zostało wyposażonych 5 przejść dla pieszych w Żorach.

Sam pomysł, chociaż prosty, został nagrodzony Grand Prix w kategorii Młody Wynalazca na Międzynarodowych Targach Wynalazków I Innowacji INTARG w Katowicach w 2019 r. Uczniowie otrzymali również Złoty Medal Wynalazczości na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES w Moskwie w 2020 r. oraz kilka mniejszych wyróżnień i nagród.

Śląska policja zwraca uwagę, że rozwiązanie jest bardzo proste i bezpłatne, a jednocześnie może przynieść wiele korzyści. Każdy pomysł, który pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar na drogach, jest godny polecenia, czytamy w komunikacie prasowym.