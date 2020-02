Rozlicz wygodnie rocznego pita z programem PIT Format 2019

Udostępnij:

Masz dość wypełnienia ręcznego wypełniania PIT-a lub ponoszenia kosztów jego sporządzenia przez biuro rachunkowe? Mamy dla Ciebie proste rozwiązanie, możemy pomóc Ci w spełnieniu tego obowiązku. Wystarczy, że skorzystasz z programu PIT FORMAT 2019.

PIT Format jest prostą w użyciu i darmową aplikacją do wypełniania rocznych zeznań podatkowych (PIT) i ich przesyłania drogą elektroniczną do wskazanego Urzędu Skarbowego. PIT Format pozwala dokonywać rocznych rozliczeń podatkowych w dwóch trybach. Pierwszy z nich bazuje na kreatorze, który prowadzi użytkownika krok po kroku i kierowany jest do mniej doświadczonych podatników. Drugi natomiast, pozwala wypełnić PIT-a samodzielnie i stworzony został z myślą o użytkownikach obeznanych w aktualnych przepisach podatkowych.

Program PIT FORMAT to znany od 12 lat program do sporządzania rocznych zeznań podatkowych.

Ten bezpłatny program pozwoli rozliczyć wszystkie ulgi i odliczenia za rok 2019, m.in. ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na dzieci, rozliczenie wspólne małżonków.

Jest niezwykle bogaty w funkcje:

zawiera komplet 9 typów deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

komplet 13 rodzajów załączników (PIT-28B, PIT-B, PIT-BR, PIT-D, PIT-DS, PIT-O, PIT-2K, PIT-M, PIT-ZG, PIT-Z, PIT-IP, PIT-PM, PIT-NZI )

oraz wszystkie formularze NIP (NIP-7, ZAP-3)

dostępny w dwóch wersjach: instalacyjnej oraz internetowej, dzięki czemu z programu mogą korzystać internauci i użytkownicy systemów: Windows, Mac OS, Linux

ma wbudowaną wewnętrzną bazę danych: m.in. listę urzędów skarbowych, miejscowości, województw, a także zapamiętuje podstawowe dane podatnika

zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów oraz wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi

w każdym miejscu programu dostępny podręczny kalkulator walut

posiada niezwykle łatwy dla Użytkownika interfejs

A jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników w pit format możesz sporządzić bezproblemowo: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR oraz IFT-1 i IFT-1R.

PIT Format jest zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów i zawsze automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji! Program bezproblemowo wysyła e-Deklaracje, które możesz podpisać albo podpisem kwalifikowanym albo kwotą przychodu.

Dodatkowo:

umożliwia podgląd i wydruk e-deklaracji w formie deklaracji papierowych

drukuje przelewy do urzędu skarbowego

generuje wydruki, a co ważne dane wpisane do jednego druku można eksportować do innego, więc nie musisz wprowadzać wielokrotnie tych samych danych

zapisuje deklaracje do pliku PDF

ułatwia przekazanie 1 procent na wybraną z dostępnej listy Organizację Pożytku Publicznego

Program komputerowy PIT Format jest pewny i bezpieczny. Jako jedyny na rynku posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i jest zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi. Został stworzony przez firmę zajmującą się od blisko 30 lat systemami księgowo-podatkowymi zgodnie z normami ISO 9001

Aplikacja ta dodatkowo zawiera unikatowe możliwości, których nie znajdziesz w innych programach do rozliczeń rocznych:

nieograniczona ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn PIT-O)

system zapisu kilkunastu wartości pod jednym odliczeniem (np. z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w postaci faktur za leki)

unikalny system ograniczeń kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku (system na bieżąco kontroluje i ogranicza wpisywane kwoty do wysokości możliwych odpisów)

system e-Deklaracji rozbudowany o obsługę najczęstszych problemów przy wysyłce elektronicznej

nowy wygląd deklaracji podatkowych umożliwiający ich skalowanie wraz z wydrukiem dwustronnym

Program umożliwia przekazanie kwoty 1% podatku należnego dla wybranej organizacji OPP. Gotowe zeznania możemy zapisać w programie, wydrukować lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Nie zabrakło też użytecznej nowości. Z aplikacji bezpośrednio wygenerujesz swój Indywidualny Rachunek Podatkowy.