Run-Command to niewielka aplikacja stanowiąca alternatywę dla menu "Uruchom" znajdującego się w menu Start systemu operacyjnego Windows.

Jak nietrudno się domyślić, Run-Command bazuje na tych samych założeniach, co menu "Uruchom", ale dodaje również kilka innych przydatnych opcji. Możemy więc jako administrator uruchamiać wybrane aplikacje zainstalowane na dysku twardym komputera, a także otwierać foldery, dokumenty czy pliki multimedialne, wyszukiwać pliki wykonywalne EXE, uruchamiać wiersz poleceń oraz rejestr systemu operacyjnego Windows.

Run-Command oferuje również możliwość dodawania najczęściej używanych komend do menu "ulubione", co pozwoli zaoszczędzić nieco czasu osobom, które regularnie będą korzystać z opisywanego narzędzia. Nie będą one musiały wpisywać poleceń ręcznie, lecz wybiorą je z uprzednio przygotowanej listy przypominającej zakładki znane z przeglądarki internetowej.