Runes of Magic to darmowa gra MMOcRPG z perspektywy trzeciej osoby, której akcja toczy się w fantastycznym świecie. Warto jednak wiedzieć, że możliwe jest kupowanie rozmaitych dodatków za prawdziwe pieniądze.

O co tu chodzi?

Ze względu na gatunek, jaki reprezentuje Runes of Magic, otrzymujemy wyłącznie sieciowy tryb multiplayer, dzięki któremu możemy przenieść się do krainy, w której znajdziemy nie tylko przez bohaterów niezależnych, ale także innych graczy z całego świata. Nie zawsze jednak będziemy musieli z nimi współpracować, bowiem niektóre zadania w Runes of Magic da się wykonać w pojedynkę.

Runes of Magic składa się z ponad 500 misji. W trakcie wykonywania poszczególnych zadań nie tylko dowiemy się sporo na temat Taborei, czyli miejsca, w którym rozgrywa się akcja gry, ale także poznamy jego mieszkańców, czyli Ludzi, Elfy i Krasnoludów. Będziemy mogli wykreować swoją postać, wybierając jedną spośród 10 unikatowych klas. Z czasem odblokujemy nowe rodzaje broni oraz umiejętności.

To nie wszystko

Poza wykonywaniem różnego rodzaju zadań w Runes of Magic będziemy mogli na chwilę zatrzymać się i zmodernizować swoją chatę oraz zamek gildii. To dodatkowy element rozgrywki, ale nie jedyny, bo gra zawiera także rozmaite mini-gry umożliwiające wykazanie się różnymi umiejętnościami (wyścigi, kolekcjonowanie kart potworów i nie tylko) celem zdobycia nagród.

Najważniejsze cechy:

rozbudowana gra MMOcRPG w fantastycznym świecie

trzy rasy i dziesięć klas postaci do wyboru

elastyczny system rozwoju bohatera

różnorodne zadania

za darmo (możliwość kupienia dodatków)

Minimalne wymagania sprzętowe gry Runes of Magic: