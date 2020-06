Pobierz program

Rust to pierwszoosobowy survival, który został stworzony przez niezależne Facepunch Studios założone przez Garry’ego Newmana. Mowa w tym przypadku o autorze Garry’s Mod, a więc jednego z najpopularniejszych modów w historii.

Jak wygląda rozgrywka?

Zadaniem gracza w Rust jest utrzymanie się przy życiu. Oznacza to, że gra z pewnością spodoba się fanom innych przedstawicieli wspomnianego gatunku (np. DayZ, The Long Dark, Conan Exiles, ARK: Survival Evolved), w których również musimy zrobić wszystko, by przetrwać jak najdłużej.

Rust wymaga od nas zaspokojenia podstawowych potrzeb głównego bohatera. Kiedy uda nam się ugasić pragnienie i znaleźć coś do jedzenia spróbujemy rozpalić ognisko, a następnie postaramy się zbudować schronienie. W grze nie zabrakło systemu craftingu pozwalającego na tworzenie rozmaitych elementów wyposażenia.

Graj samemu lub z innymi

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w Rust skupić się na własnej przygodzie i walce z żywiołem oraz napotkanymi przeciwnikami sterowanymi przez SI. Oprócz tego jednak gra zawiera multiplayer, dzięki któremu możemy zarówno rywalizować, jak i współpracować z innymi użytkownikami.

Najważniejsze cechy:

gra survivalowa z perspektywy pierwszej osoby

idealna propozycja dla fanów DayZ, The Long Dark, itd.

konieczność zaspokajania podstawowych potrzeb głównego bohatera

budowanie schronienia, zbieranie przedmiotów, crafting, walka i nie tylko

tryby dla jednego i wielu graczy

Minimalne wymagania sprzętowe gry Rust: