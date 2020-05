Rusza Gra Paczka – pomoc dla miliona dzieci, ofiar wykluczenia cyfrowego w Polsce

Udostępnij:

Dzięki nowej inicjatywie Szlachetnej Paczki i jej partnerów pomoc otrzymają dzieci, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu. W dniach od 14 do 17 maja odbędzie się Gra Paczka – długi weekend, podczas którego najpopularniejsi streamerzy w Polsce razem ze Szlachetną Paczką będą zbierali pieniądze dla dzieci, aby mogły uczestniczyć w lekcjach online, mieć kontakt z rówieśnikami i rozwijać się. A teraz tego nie mogą zrobić.

O problemie cyfrowego wykluczenia pisała m.in nasza koleżanka Karolina Modzelewska z tech.wp.pl. Problem dotknął i dzieci, i ich rodziców, uniemożliwił wielu osobom uczestniczenie w lekcjach.

Do takich oraz wielu innych dzieci i rodzin w potrzebie chce dotrzeć z pomocą Szlachetna Paczka dzięki ambitnej inicjatywie. Do ogólnopolskiej akcji włączyły się NVIDIA, AMD, ASUS, MSI, CD PROJEKT RED, World of Tanks, Komputronik, RTV EURO AGD, Morele.net, AORUS, AMSO, TRUST, SilentiumPC, BeQuiet, Steel Series, Cooler Master, Onet, Gry-online i arhn.eu, a także Wisła Kraków wraz z sekcją e-sportową i kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny.

W projekt Gra Paczka zaangażowani są najpopularniejsi streamerzy w Polsce, którzy przez trzy dni będą transmitować swoje gry, organizując równocześnie konkursy z cennymi nagrodami od partnerów wydarzenia, których łączna wartość sięgnie 50 tys. złotych! Akcję Gra Paczka grą i zaangażowaniem swoich społeczności wesprą streamerzy i youtuberzy z FantasyExpo, LifeTube, JaRock, Gameset, GAMMA PR, Agencji Galaktus min. Rock, Łozo, Ewron, Doknes, Lempiank, Jcob, Archon, Wonziu, ale i wielu innych!

Pomóc możesz już dziś!

W trakcie wydarzenia trwającego przez "długi" weekend od 14 do 17 maja będzie można wesprzeć dzieci z Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki, które na co dzień nie mogą sobie pozwolić na obejrzenie streamu, ani w ogóle na jakąkolwiek aktywność w Internecie – bo Internetu lub sprzętu zwyczajnie nie mają. Tuż po akcji Szlachetna Paczka przekaże sprzęt do 50 najbardziej potrzebujących dzieci z Akademii Przyszłości. Docelowo Szlachetna Paczka i jej partnerzy chcą dotrzeć do ponad 2 000 najmłodszych.

Pomóż dzieciom wykluczonym cyfrowo wrócić do życia na www.grapaczka.pl! Możesz wziąć udział w wydarzeniu Gra Paczka 14-17 maja lub wesprzeć Szlachetną Paczkę już teraz na www.szlachetnapaczka.pl.