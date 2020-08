Rusza przedsprzedaż konsoli PlayStation 5. W pewnym sensie

Udostępnij:

Sony powoli rusza z przedsprzedażą konsoli nowej generacji. Na oficjalnej witrynie można już zgłosić chęć zakupu PlayStation 5, aby mieć pewność, że załapiemy się na premierową liczbę sztuk. Jednak Sony nadal nie ujawnia oficjalnej ceny konsoli.

Na stronie internetowej PlayStation, Sony udostępniono możliwość zapisania się w kolejce po PS5. Niestety nie ma się czym przesadnie ekscytować, bo jest kilka haczyków, na które należy zwrócić uwagę. Sony wyciąga z rękawa kolejny chwyt marketingowy. Powoli wprowadza przedsprzedaż, ale jedynie dla limitowanej liczby osób, oraz bez podawania cen produktów. "Śpieszcie się, bo nie zdążycie" - tak powinno brzmieć hasło tej akcji.

Pierwsza informacja na nowej stronie PlayStation brzmi: "W przedsprzedaży będzie dostępna ograniczona liczba konsol PS5, więc będziemy zapraszać niektórych naszych obecnych klientów, aby jako jedni z pierwszych mogli zamówić konsolę PlayStation w przedsprzedaży". Dalej czytamy, że rezerwacje będą przyjmowane na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy więc po otrzymaniu zaproszenia e-mailem zachęcamy do przestrzegania instrukcji i szybkiego działania.

Sony wymaga podania PlayStation ID oraz adresu mailowego. To pierwsze zapewne posłuży do weryfikacji, jak dobrym klientem jesteśmy, a na maila mamy otrzymać wiadomość o przyznaniu nam możliwości do zakupu konsoli w przedsprzedaży. Ciężko uwierzyć, że Sony miałoby rozdawać zaproszenia przypadkowym osobom wedle zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Na stronie znajdziemy też FAQ.

Każde "zaproszenie" oznacza możliwość zakupu tylko sprzętu z tej listy, jednorazowo z każdego konta: