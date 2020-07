Ruszył Tydzień Akcesoriów w x-komie z rabatami sięgajacymi nawet 75%

Udostępnij:

Jedna z ulubionych promocji klientów x-komu, Tydzień Akcesoriów, ruszyła po raz kolejny. To jednak nie wszystko. Sklep ma także do zaoferowania atrakcyjne rabaty na urządzenia przydatne na treningach, jak opaski naramienne czy nawigacje rowerowe. Ponadto powoli kończy się trwająca już Promocja Muzyczna.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Tydzień Akcesoriów ruszył pełną parą

Jedna z promocji przygotowanych przez sklep to znana już i lubiana akcja Tydzień akcesoriów. Myszki, klawiatury, powerbanki, fotele gamingowe, słuchawki – te oraz inne ciekawe sprzęty znalazły się w promocji. Przez najbliższy tydzień będzie można zakupić je ze sporym rabatem – w przypadku niektórych produktów wynosi on nawet do 75%. Poniżej kilka ciekawych propozycji, które można zakupić w specjalnej cenie:

Mionix Castor French Fries 69 zł 35 zł Sprawdź w x-kom Ergonomiczny design myszy Mionix Castor sprawia, że dłoń spoczywa na niej naturalnie, dopasowując się do kształtu obudowy. Boczny panel pokryto teksturowaną gumą dla zwiększenia przyczepności, dzięki czemu mysz nie wyślizgnie się nawet z wilgotnej dłoni. Urządzenie wyposażono w programowalne przyciski boczne, górny oraz przełącznik ukryty w rolce.

Silver Monkey SMG-400 549,99 zł 449,99 zł Sprawdź w x-kom Czas na grę, której nie przerwie już ból pleców, i która wolna będzie od dyskomfortu. Czas na fotel dla gracza Silver Monkey SMG-400 czarno-szary, perfekcyjnie zaprojektowany i wykonany, wzorowany na siedziskach samochodów wyścigowych klasy premium. Oto odpowiedź na potrzeby wymagających graczy, którzy stawiają na komfort oraz oryginalną prezencję. Wyreguluj każdą płaszczyznę fotela, dostosuj go do swoich potrzeb, a potem doświadczaj niespotykanej wygody.

Kingston 32GB microSDHC Canvas Select 80MB/s 22 zł 15 zł Sprawdź w x-kom Karta microSD Kingston Canvas Select™ została zaprojektowana pod kątem niezawodności, przez co idealnie nadaje się do filmowania w jakości HD i do wysokorozdzielczej fotografii. Dzięki Class 10 UHS-I oraz szybkości odczytu do 80 MB/s można spokojnie utrwalać ważne chwile w życiu za pomocą smartfona z Androidem albo cyfrowego aparatu bez żadnych obaw o bezpieczeństwo materiału.

Corsair Gaming VOID PRO 329 zł 229 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe słuchawki Corsair Gaming VOID PRO RGB zapewniają nadzwyczajny komfort użytkowania, niesamowicie wysoką jakość dźwięku oraz legendarną już wytrzymałość, która wyróżnia produkty firmy Corsair. To wszystko składa się na jedyne w swoim rodzaju uczucie, którego gracz doświadczy podczas gry.

ADATA Power Bank T10000 10000mAh 59,99 zł 44,99 zł Sprawdź w x-kom ADATA T10000 to cienki i kompaktowy power bank w kolorze czarnym i o pojemności 10000 mAh, który zapewnia ogromny zapas energii i możesz go zabrać ze sobą wszędzie umieszczając nawet w tylnej kieszeni. Power bank wyposażono w dwa porty USB o natężeniu wyjściowym sięgającym 2.0 A, co zapewnia szybkie ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie.

Razer Ornata Chroma 319 zł 249 zł Sprawdź w x-kom Mechaniczno-membranowe przełączniki Razer zostały zaprojektowane dla najwyższej wydajności oraz trwałości. Przełączniki łączą miękką amortyzację kliknięcia, dzięki gumowej, kopułowej membranie, a zarazem wydają charakterystyczny klik. Klawisze także posiadają precyzję mechanicznych przełączników, dla jeszcze szybszej aktywacji.

Targus Mobile VIP Large Topload Laptop Case 12-15.6" 199 zł 69 zł Sprawdź w x-kom Targus Mobile VIP Large Topload Laptop Case została zaprojektowana dla bezpieczeństwa Twojego laptopa. Dzięki tej stylowej i pojemnej torbie zawsze bezpiecznie przeniesiesz cały Twój sprzęt. Targus Mobile VIP Large Topload Laptop Case posiada wbudowany system SafePort Sling Suspension, który ochroni Twoje urządzenia w momencie upadku, a spód wykonany z wodoszczelnego materiału gwarantuje Ci bezpieczeństwo nawet w najgorszych warunkach. Torba posiada również przegrody, dzięki czemu z łatwością spakujesz oddzielnie Twojego laptopa i dokumenty.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy akcesoria i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 19.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie Tygodnia Akcesoriów w x-komie.

Pobiegnij na trening z nowymi gadżetami lifestylowymi

Lato jest świetną okazją aby zacząć dbać o swoje zdrowie i dobrą kondycję. W promocji Trenuj z technologią znajdziecie akcesoria, które ułatwią i uprzyjemnią treningi. Akcja Trenuj z Technologią to, między innymi, zegarki sportowe, opaski naramienne oraz nawigacje rowerowe. Bez względu więc na to, jaki rodzaj treningu wybierzecie, znajdziecie w tej ofercie coś dla siebie. Sprawdźcie przykładowe produkty i ruszajcie na trening:

Suunto 5 G1 White/Black 1099 zł 829 zł Sprawdź w x-kom Codzienny trening. To czas dla Ciebie. Wysiłek dla ciała i odpoczynek dla umysłu. Świat wokół Ciebie znika. Zegarek Suunto 5 G1 w biało-czarnej opcji kolorystycznej to idealny towarzysz podczas takich chwil. Jego celem jest współpraca z Tobą tak długo, jak tylko tego będziesz potrzebować.

Suunto 5 White 999 zł 829 zł Sprawdź w x-kom Model Suunto 5 to niewielkich rozmiarów zegarek sportowy z nawigacją GPS i długim czasem działania na zasilaniu bateryjnym. Dzięki inteligentnym trybom baterii możesz być pewien, że będziesz zawsze gotowy na długi trening bez obaw o wyczerpanie baterii.

Samsung Galaxy Buds Czarne 499 zł 349 zł Sprawdź w x-kom Samsung Galaxy Buds w kolorze czarnym to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, w których świetnie słyszysz i sam jesteś doskonale słyszany. Galaxy Buds oferują innowacyjny design obejmujący ergonomię i niezwykle zaawansowane, lekkie materiały, by słuchawki doskonałe leżały w uszach przez całą dobę. Ich rewolucyjny, smukły kształt gwarantuje, że zawsze pozostaną na swoim miejscu, niezależnie od tego, jaką uprawiasz aktywność.

Taotronics TT-BH07 Niebieskie 139 zł 79 zł Sprawdź w x-kom Dodaj sobie energii podczas treningu ulubioną, rytmiczną muzyką z słuchawkami TaoTronics TT-BH07. Dzięki wodoodpornej powłoce będą one idealne dla aktywnych osób, ponieważ pozostają niewrażliwe na pot czy deszcz. Co więcej, nowoczesny moduł Bluetooth w wersji 5.0 zapewni bezproblemowe parowanie oraz stabilne połączenie z Twoim smartfonem czy tabletem. Słuchawki zostały także wyposażone w kodek aptX, dzięki któremu brzmienie będzie klarowne i pełne szczegółów.

Spigen Uniwersalna Opaska Sportowa na Ramię A700 49,99 zł 39,99 zł Sprawdź w x-kom Zamień swój smartfon w osobistego trenera, monitorującego spalone kalorie i inne parametry ćwiczeń. Umieść swoje urządzenie mobilne w opasce sportowej Spigen A700 i rozpocznij trening. Opaska sprawdzi się w każdym przypadku, niezawodnie utrzymując smartfon o przekątnej do 6'', bez względu na markę. W pełni przejrzyste okienko pozwala obserwować całą powierzchnię wyświetlacza, a także wygodnie sterować smartfonem w każdych warunkach.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy fit-week i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 15.07.2020 r. do 21.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie gadżety znajdziecie na stronie Trenuj z Technologią w x-komie.

Zadbaj o dobre brzmienie z Promocją muzyczną

Na koniec zostawiliśmy trwający już Tydzień audio. W jego ofercie znalazły się sprzęty muzyczne takie jak słuchawki, głośniki, czy odtwarzacze mp3, a także głośniki przenośne. Dzięki nim ulubiona muzyka będzie mogła towarzyszyć każdemu w dowolnym miejscu. Zostały ostatnie chwile, żeby skorzystać z promocji, toteż, nie przedłużając, polecamy kilka przykładowych produktów:

Philips TAPH805 549 zł 399 zł Sprawdź w x-kom Philips TAPH805BK to słuchawki bezprzewodowe, które łączą w sobie wszystkie niezbędne cechy podnoszące komfort słuchania ulubionej muzyki. Jedną z nich jest aktywna redukcja szumów, dzięki której wyciszysz świat wokół siebie. Wysokiej jakości dźwięk pozwoli usłyszeć każdy detal.

JBL FLIP 5 399 zł 359 zł Sprawdź w x-kom Lubisz, gdy każdą chwile Twojego dnia wypełnia muzyka? Z bezprzewodowym głośnikiem JBL Flip 5 to możliwe. Nie straszne mu złe warunki pogodowe, nadmiar wilgoci wokoło, ani wyzwania mobilnego korzystania. Wodoodporność IPX7 oznacza, że bez obaw możesz używać go w deszczu, nad basenem, czy podczas imprezy np. na plaży.

Philips UpBeat SHB2505 249 zł 199 zł Sprawdź w x-kom Zaznaj pełnej swobody ruchów i maksymalnej wygody podczas słuchania ulubionej muzyki. Słuchawki TrueWireless Philips SHB2505BK w kolorze czarnym możesz zabrać niemal wszędzie i cieszyć się swoimi playlistami gdziekolwiek jesteś. Dopasowana, niezwykle lekka i niemal niewidoczna konstrukcja sprawi, że komfort słuchania będzie na najwyższym poziomie.

FiiO M3K 299 zł 259 zł Sprawdź w x-kom Postaw na wygodę, wydajność i świetny dźwięk z odtwarzaczem przenośnym FiiO M3K. Po co ograniczać się do wysokiej jakości odsłuchu tylko w domu, kiedy niewielkie urządzenie może zapewnić Ci to wszędzie. M3K oferuje najlepsze brzmienie potwierdzone certyfikatem Hi-Res Audio, obsługę bezstratnych formatów audio, a przy tym wygodne sterowania dotykowe i szybki procesor Ingenic X1000E.

Denon AH-D1200 539 zł 399 zł Sprawdź w x-kom Podczas tworzenia modelu AH-D1200 inżynierowie Denon wykorzystali ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju technologii audio. Dzięki temu stworzyli trwałe, pomysłowo zaprojektowane słuchawki zapewniające brzmienie o wysokiej rozdzielczości. Niezależnie od tego, czy chcesz się zrelaksować po ciężkim dniu, czy skoncentrować na pracy, AH-D1200 zapewnią wygodę tak długo, jak tylko potrzebujesz.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy muzyka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 16.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełna ofertę promocyjną znajdziecie na stronie Promocji muzycznej w x-komie.

Materiał powstał we współpracy z x-kom