Ruszyła nowa polska sieć społecznościowa. Za dostęp do Founders trzeba zapłacić

Founders.pl to nowa, polska platforma społecznościowa, która ma skupiać ludzi biznesu, tzw. founderów, przedsiębiorców, menedżerów, inwestorów i startupowców. Twórcy podkreślają, że ma to być odpowiedź na chaos panujący w mediach społecznościowych, które "są zasypane płytkimi, bezwartościowymi i autopromocyjnymi treściami".

Nowy serwis ma mieć o wiele bardziej elitarny charakter, o czym świadczy, chociażby płatny dostęp. Subskrypcja kosztuje 39 zł/miesięcznie lub 390 zł/rocznie i poza dostępem do serwisu otrzymujemy również warsztaty, webinary oraz inne ekskluzywne treści. W dowolnym momencie możemy również rezygnacja z usługi.

"Founders.pl nie tylko umożliwia kontakt z innymi użytkownikami i dzielenie się wartościowymi informacjami, lecz również podnoszenie i zdobywanie kompetencji. To znacząco wykracza poza klasyczną definicję mediów społecznościowych", zaznaczył Bartosz Ferenc, jeden z założycieli Founders.pl.

Platforma oferuje te same możliwości, co inne portale społecznościowe, czyli możliwość wymieniania się prywatnymi wiadomościami, udostępnianie m.in. treści wideo, audio, grafik czy tabel na swoim profilu i w prywatnych wiadomościach. Do tego dochodzą jeszcze wspomniane wyżej korzyści, jak webinary.

Prezes Fouder.pl, Michał Bąk zastrzega, że nie chce, by ich platforma była porównywana do LinkedIn. "Idziemy w jakość, nie ilość", podkreśla i dodaje, że wyróżnikiem nowej platformy mają być moderowane dyskusje, podzielone na kanały tematyczne.

Serwis wystartował niedawno i liczy sobie na razie ok. 200 użytkowników. Warto jednak wspomnieć, że Founders.pl dysponuje długą listą zweryfikowanych ekspertów biznesowych, których użytkownicy mogą prosić o pomoc lub przedyskutowanie wyzwań stojących przed firmą czy projektem.

"Chcieliśmy zaoferować kompaktową i spójną przestrzeń, która będzie precyzyjną odpowiedzią na potrzeby sprofilowanej grupy odbiorców. W dużej mierze koncentrujemy się na młodych przedsiębiorcach, którzy często mają ciekawe pomysły, ale potrzebują wsparcia i mentoringu, żeby właściwie wystartować lub odpowiednio skalować swój biznes", tłumaczy Bąk.