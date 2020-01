Ryba piła...

Grudzień – postanowiłem sobie zrobić akwarium

Wigilia – faaaajnie, akwarium gotowe, rybki pływają, dziecko się cieszy - wszystko cacy, nawet działa automatyzacja

Styczeń (środa, czwartek i piątek):

- opublikowałem na portalu dobreprogramy.pl post na blogu – niektórym chyba się spodobało, fajnie, może komuś się przyda… a może ktoś zechce sobie też założyć akwarium

- o… nie wszystkim się podoba – to nic, nie każdemu musi

- Oo… post o automatyzacji, ale jadą po mnie, że się na akwarium nie znam… olać

- Oooo… straszą mnie konsekwencjami, które ma wobec mnie przełożony wyciągnąć… no dobra, wyciągnąłem wobec siebie konsekwencje, wypiłem whiskacza i czytam dalej.

- No teraz to już straszą obrońcami praw zwierząt i towarzystwem opieki nad zwierzętami, szkoda, że nikt nie widział akwarium… no nic… śledzik w cebulce do whiskacza może i nie pasuje, ale dobry jest.

- No śledzika jadłem przy rybach – to prawie jak kanibalizm.

- Zgarnąłem stado wyzwisk, to już mowa nienawiści? A niech się wygadają frustraci, ja idę spać, bo mi dobrze po whiskaczu.

- Przeczytałem rano na kiblu co tam jeszcze napisali… czekam na wszystkie instytucje tego świata z antyterrorystami na czele karmiąc rybki i przenosząc jedną roślinkę do innego zbiornika z wodą, żeby ją rozmnożyć.

- Aż normalnie boję się zjeść krewetki w sosie koperkowym, bo jeszcze mnie te z akwarium zagryzą.

- W innych okolicznościach i z innym charakterem popadłbym już w depresję z powodu swojej niewiedzy, głupoty, znęcania się nad zwierzętami i popełniłbym samobójstwo przez kilku internetowych onanistów… ale zrobię sobie kawę i poczytam dalej :D poczekam aż oskarżą mnie o propagowanie alkoholizmu… :D

p.s. aż boję się spytać na forum bmw który ad blue jest lepszy... bo dowiem się, że jestem rasistą, homofobem, zoofilem, cholera czym wie jeszcze i że powinienem był kupić audi a nie beemkę i dres... ;>

p.s. 2 - a wejdźcie na forum kawoszy i spytajcie o ekspres automatyczny do kawy... albo która kawa lepsza... tylko pamiętajcie, że ostrzegałem :)))))