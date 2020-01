Pobierz progra​m

SAM DJ to rozbudowane narzędzie do miksowania utworów, które działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa opisywanego programu, został on stworzony z myślą o DJ-ach, którzy otrzymali szereg najbardziej przydatnych opcji. SAM DJ oferuje możliwość automatycznego przypisywania i zarządzania bazą składającą się nawet z ponad 50 tysięcy utworów, pozwala na nagrywanie zapowiedzi głosowych, które odtworzymy w trakcie występu, a także zawiera szereg opcji do miksowania dźwięków. Znajdziemy tu przede wszystkim equalizer, 5-pasmowy procesor przetwarzania dźwięku, a także 2-pasmowy korektor audio.

Interfejs SAM DJ jest dość skomplikowany, gdyż mamy do czynienia z narzędziem skierowanym do profesjonalistów, ale jego twórcy zrobili wszystko, by program był jak najbardziej intuicyjny i przyjazny w obsłudze. Dlatego też zaimplementowano funkcję "przeciągnij i upuść", jak również zadbano o obecność historii odtwarzanych plików, dzięki której nie włączymy dwukrotnie tego samego utworu na jednej imprezie.

Poszczególne elementy GUI widoczne na ekranie są w pełni konfigurowalne, więc możemy dostosować wygląd SAM DJ do własnych potrzeb, usuwając niepotrzebne obiekty. Program zawiera także trzy pulpity, między którymi można się dowolnie przełączać, by zyskać szybki dostęp do niezbędnych opcji.