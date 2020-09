Pobie​rz program

SARDU to niewielkie i niewymagające instalacji narzędzie do tworzenia nośników rozruchowych, zawierających system operacyjny Windows lub Linux, oprogramowanie antywirusowe, diagnostyczne i naprawcze.

Narzędzie obsługuje takie nośniki jak płyty CD/DVD, karty pamięci oraz dyski USB, pozwalając umieszczać na nich wiele różnych składników. Taki nośnik z powodzeniem wykorzystany może być do niwelowania błędów uniemożliwiających uruchomienie systemu operacyjnego, usuwania wirusów, przywracania zawartości partycji i całych dysków twardych z kopii zapasowych, a nawet instalacji systemu operacyjnego. Ostatnia opcja przydać się może użytkownikom posiadającym komputery (np. netbooki) nie wyposażone w napęd CD/DVD.

SARDU doskonale nadaje się do tworzenia rozruchowych nośników USB, które posłużyć mogą do instalacji systemu operacyjnego. Program obsługuje środowiska Windows XP, Vista, 7 i 8 oraz następujące dystrybucje Linuksa - Ubuntu, Kubuntu, Mint, Fedora, Damn Small Linux i inne. Wymagany jest jedynie obraz ISO z danym oprogramowaniem. Jeśli go nie posiadamy - nic straconego, SARDU pobierze nam pliki ISO z Internetu (poza obrazami dysków instalacyjnych Windowsa).