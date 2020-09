SI ocenia samotność seniorów – badacze porównują wpływ izolacji na kobiety i mężczyzn

Udostępnij:

Sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie w kolejnych analizach związanych ze zdrowiem. Na łamach The American Journal of Geriatric Psychiatry opublikowano niedawno badania, w ramach których naukowcy sprawdzali podatność starszych osób na samotność. Jak się okazuje, można ją przewidzieć na podstawie analizy języka naturalnego i różnic w sposobie mówienia o samotności przez kobiety i mężczyzn.

Jak zwracają uwagę naukowcy, to szczególnie ważne z uwagi na starzejące się społeczeństwo, a w ostatnim czasie niebagatelny wpływ pandemii koronawirusa, z powodu której izolowanie się – szczególnie starszych osób – przebiega na większą niż zwykle skalę. Jak udało się wykazać w badaniu, zastosowanie uczenia maszynowego do analizy języka naturalnego pozwala wykryć, czy dana osoba cierpi na samotność, co w przyszłości można by badać nawet zdalnie.

Na potrzeby opisywanych badań, naukowcy przeprowadzili wywiady z kilkudziesięcioma osobami w wieku od 66 do 94 lat, które później zostały spisane i poddane komputerowej analizie. Na tej podstawie udało się wyciągnąć kilka wniosków. Okazuje się na przykład, że osoby samotne budowały zwykle dłuższe wypowiedzi, a kobiety częściej niż mężczyźni przyznawały się do odczuwania osamotnienia.

Badacze dodają, że w przyszłości podobne analizy będzie można rozbudować o dane z czujników. Tu może chodzić między innymi o pomiary jakości snu, liczniki interakcji społecznych, nagrania głosu czy dane z GPS (które pomogą oszacować aktywność fizyczną). W połączeniu z treścią wypowiedzi, pozwoliłoby to jeszcze dokładniej oszacować, czy dana osoba ma lub może mieć w przyszłości problem z samotnością.