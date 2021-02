SMS-y od Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień na COVID-19? Tym razem to nie oszustwo

Udostępnij:

25 stycznia 2021 roku ruszyły w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19. Jako pierwsze szczepione są osoby powyżej 70. roku życia. Jedną z form, dzięki której mogły się one zapisać na zabieg, było wysłanie wiadomości SMS pod specjalny numer telefonu. Taka informacja okazała się znakomitą szansą dla przestępców, którzy korzystając z łatwowierności swoich ofiar, chcieli wyłudzić od nich wrażliwe dane. Przed nielegalnymi praktykami ostrzegał zarówno rząd, policja, jak i portale internetowe.

Portal "Niebezpiecznik" poinformował, że Polacy znów zaczęli dostawać wiadomości zachęcające do szczepień na koronawirusa. - Nadal chcesz zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Odpowiedz POTWIERDZAM lub skontaktuj się z numerem 989 - brzmiała treść SMS-ów wysyłanych z numeru 664-908-556. Okazuje się, że tym razem nie jest to próba oszustwa. Wiadomość została wysłana przez Ministerstwo Zdrowia.

- Dziś niecodziennie. To NIE jest to atak. Numer jest poprawny. Jeśli dostaliście takiego SMS-a, to prawdopodobnie z jakiegoś powodu MZ nie odnotowało potwierdzenia chęci udziału w szczepieniu, więc potwierdźcie a nie ignorujcie jeśli chcecie się zaszczepić - informuje "Niebezpiecznik".

Kancelaria Premiera zabiera głos

Portal poinformował, że postanowił skontaktować się w tej sprawie z infolinią Ministerstwa Zdrowia. Okazuje się, że jej pracownicy stwierdzili, iż "nie wiedzą o co chodzi i radzą nie odpisywać".

Do sprawy postanowiła odnieść się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. - My też byśmy odpisali. Postaramy się przekonać do tego także pracowników infolinii. Dziękujemy za czujność i stałe kibicowanie naszym działaniom. SMS jest bezpieczny. Warto odpisać - poinformowała na Twitterze KPRM.