Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

SOS Online Backup to zaawansowana aplikacja przeznaczona do wykonywania kopii zapasowych (tzw. backupów) naszych danych na specjalnie zaprojektowanej do tego celu chmurze, która nie tylko zabezpiecza nasze dane, ale również pozwala na dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie.

Po procesie instalacji program należy wstępnie skonfigurować i założyć konto, do którego przypisane będą wszystkie zabezpieczane pliki. Na tym etapie możemy wybrać również bardziej zaawansowane opcje, ale należy pamiętać, że są one płatne. Po stworzeniu konta i wybraniu wersji oprogramowania, możemy przystąpić do wybrania folderów, które mają być synchronizowane. Domyślnie do wyboru program daje skanowanie wszystkich folderów, tylko folderów osobistych zalogowanego użytkownika oraz opcję ręcznego wskazania katalogów.

SOS Online Backup pozwala na odpowiednie skonfigurowanie wykonywanych kopii zapasowych, oferując podgląd rezultatów skanowania, możliwość wykluczenia wskazanego typu plików lub plików mniejszych niż określona wartość, czy też ustawiania automatycznego dokonywania backupów o określonej porze dnia, tygodnia lub miesiąca. Do tego dochodzą szczegółowe raporty, w tym przesyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. W razie potrzeby, oprogramowanie umożliwia również przywrócenie danych z chmury na dysk twardy, w czym pomaga wbudowany kreator.

Uwaga!