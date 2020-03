Pobierz program

SPORE jest kolejną, po The Sims, propozycją utalentowanego studia Maxis, które postanowiło stworzyć nietypową symulację ludzkiego życia nie na przestrzeni lat, ale wieków.

Różnorodna kampania

SPORE to gra, w której przechodzimy przez pięć faz rozwoju: komórki, stworzenia, plemienia, cywilizacji i kosmosu. W każdej nich do naszej dyspozycji oddano zupełnie inne mechaniki rozgrywki, co sprawia, że kampania jest wyjątkowo różnorodna. Otrzymujemy między innymi wariację na temat kultowego Pac-Mana, poziomy wzorowane na klasycznych strategiach czasu rzeczywistego i nie tylko.

Twórz, udostępniaj i pobieraj

SPORE pozwala na tworzenie dodatkowej zawartości i udostępnienie swoich dzieł innym graczom z całego świata. System działa oczywiście także w drugą stronę, więc z internetu pobierzemy mody autorstwa członków społeczności. To jednak nie wszystko, bo SPORE zawiera także edytor umożliwiający projektowanie własnych stworków, pojazdów i innych elementów.

Jak to wygląda?

Ze względu na wspomnianą złożoność rozgrywki SPORE w niektórych etapach mamy do czynienia z jedynie dwuwymiarową grafiką, natomiast w innych możemy cieszyć się oprawą wizualną w pełnym 3D.

Najważniejsze cechy:

oryginalny symulator ludzkiego życia

rozbudowana kampania dla jednego gracza

pięć faz rozwoju ludzkiego organizmu

różnorodne mechaniki rozgrywki

fanowskie dodatki

Minimalne wymagania sprzętowe: