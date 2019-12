Brak linku do Chrome Web Store

19.03.2016 18:24 • Recenzja do wersji 48.0.2550.2

W zasadzie to całkiem dobra przeglądarka. Jest szybka, problemów nie sprawia, strony wczytuje naprawdę szybko. Brak w niej jakichkolwiek dodatkowych opcji, dlatego jest bardziej dla osób szukających prostej przeglądarki do przeglądania stron. Niema też żadnych usług od Google. Jedynie może doskwierać brak linku w rozszerzeniach prowadzącego bezpośrednio do Chrome Web Store.