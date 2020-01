Pobierz progra​m

ProgramEdit to darmowy edytor kodu źródłowego dla systemu operacyjnego Windows. Narzędzie oferuje także możliwość edytowania tekstu ASCII.

Przy tworzeniu ProgramEdit autorzy chcieli połączyć prostotę użytkowania z dostępem do najważniejszych funkcji znanych z innych programów tego rodzaju. W efekcie czego zaprojektowano aplikację charakteryzującą się intuicyjnym interfejsem, która oferuje wszystkie niezbędne opcje podczas edytowania kodu źródłowego. Dodatkowo warto wspomnieć, że aplikacja umożliwia pracę przy użyciu zakładek, co pozwala na edycję wielu plików w trakcie jednej sesji.

Rozpoczęcie edytowania pliku jest bardzo proste, gdyż ProgramEdit wspiera technikę "przeciągnij i upuść", więc możemy otworzyć wybrany dokument w mgnieniu oka. Warto także wspomnieć o możliwości kolorowego podświetlania składni, podświetlania tekstu, automatyczne zamykanie nawiasów, dostosowywanie koloru, czcionki, zakładek, marginesów czy skrótów, dodawanie hiperłączy, a także wyszukiwanie fragmentów kodu i edytowanie kodu szesnastkowego (HEX).

ProgramEdit wspiera najpopularniejsze języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, VB, VBScript, Verilog, VHDL oraz pliki wsadowe.