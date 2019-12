27.09.2015 18:26 • Recenzja do wersji 6.0.0.1206

Programik posiada względnie przystępny interfejs i jest mało odczuwalny dla systemu nie obciąża go, podnosi poczucie bezpieczeństwa jako dalsza linia obrony, choć celowość jego używania można określić na podstawie tego, co już chroni komputer i w świetle tego może okazać się zbędny, ale to już zależy od tego, co już jest w systemie oprócz ochrony w czasie rzeczywistym, którą coś zapewniać powinno, sam w sobie, w wersji free służy do uzupełnienia tejże podstawowej przynajmniej tak bym to postrzegał ja.

Jest konfigurowalny, standardowo posiada możliwość zdefiniowania plików/obszarów skanowania jak w podobnych innych do tego celu z tym, że w nim można skonfigurować sporo więcej gdyż posiada więcej od innych funkcji, z których każda może się przydać, zbędnych bajerów raczej tu nie nawpychano.

Zależnie od wyboru, skanowanie może przebiegać mniej dokładnie, ale szybko i bardziej dokładnie a

co za tym idzie wolniej.

Na podstawie tego co można wybrać, można by założyć, że system (komputer) zostanie przeskanowany dość przyzwoicie, ale niekoniecznie musi przekładać się to na przyzwoitą wykrywalność.

Rodzaj - tryb skanu można wybrać z marszu nie zagłębiając się w ustawieniach: kompletny, szybki, obszary krytyczne lub zdefiniowany przez użytkownika, zaś w ustawieniach można to doprecyzować.

Funkcja ''repair'' teoretycznie może pomóc naprawić szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie na ile skutecznie trudno powiedzieć, ale jest ta funkcja więc pewnie robi mniej więcej to, do czego jest dedykowana.

Poddawanie plików kwarantannie i generowanie raportów, które to funkcje są oczywiste w podobnych programach, są oczywiste również tutaj.

Zawarta niszczarka plików działa za pisemnym potwierdzeniu chęci usunięcia, to może ciekawe i chyba słuszne, bo nie ma przypadkowego destrukcyjnego kliku, który pozostawi tylko żal.

Opcje skanowania i niszczenia plików dodawane są po instalacji do menu kontekstowego, co daje wygodę użytkowania.

W wersji free po aktualizację trzeba zadać sobie trud ręcznego kliknięcia, bazy są aktualizowane codziennie, na tego typu program to i wystarcza, i norma.

Program domyślenie zostaje dodany do auto-startu, jednak w wersji free nie specjalnie ma to znaczenie czy będzie cały czas dostępny w obszarze powiadomień, w sytuacji gdzie w sumie jego umieszczenie tam ogranicza się do aktualizacji i użycia, więc można i rzekłbym , że to słuszne by z auto-startu go zdjąć, dla mniej zaawansowanych - użyć programiku CCleaner->narzędzia-autostart HKcU:run SUPERAntiSpyware - u góry po prawej stronie "wyłącz".

Zaletą niewątpliwą jest to, że można pobierać pakiety definicji niezmiennie od lat w formie niezależnych instalatorów, co daje możliwość użycia na maszynach nie podłączonych do globalnej sieci i przeskanowania tychże na obecność zagrożeń. Można zapewnić takim względnie regularne skanowanie na obecność niekoniecznie pożądanych spraw, które tak czy inaczej w takim komputerze także mogą się pojawić wędrując z nośnikami wymiennymi. Uzupełni się dobrze w takim scenariuszu z np. Spybot - Search & Destroy 1.6.2, (na który również ciągle można pobierać

definicje spoza poziomu programu) nie obciąży to systemu a niekiedy może nas poinformować, że pracujemy obok wirusa, który nie musi hasać wcale po systemie, w którym nie ma regularnie aktualizowanego przez sieć AV, z tym, że amatorzy keygenów, cracków itp średnio mogą być zadowoleni ze skanu więc niepolecany dla kolekcjonerów powyższych chyba, że chcą zboczyć ze ścieżki cienia.

Na podstawie mojej obserwacji rzekłbym, że zdecydowanie lepszą wykrywalność miał dawniej, ale zważając na jego lekkość (jak wyżej dla systemu nieodczuwalny poza użyciem) przeszkadzał

nie będzie, nie koliduje też z niczym a zapewne lekko bezpieczeństwo może wzmocnić jeśli komputer nie jest szczególnie w programy podnoszące prywatność i bezpieczeństwo zaopatrzony, to ten na pewno byłby polecany.

Producent dostarcza regularnie aktualizacje programu i baz już przez lata i ciągle udostępnia wersję free, a jednocześnie nie poszedł śladem poniektórych i programu nie zepsuł, żal może, że z biegiem czasu program stawał się coraz mniej spolszczony, aż obecnie już nie jest w ogóle.

Generalnie nie ma przeciwwskazań do instalacji ze względu na to, że coś popsuje albo będzie obciążał, może co najwyżej jak prawie każdy podobny się niekiedy pomylić, ale rzadziej od niektórych sztucznie wypromowanych