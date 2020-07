Pobierz program

SUPERHOT to bardzo efektowna i nietypowa strzelanka polskiego studia SUPERHOT Team. Pokonywanie wrogów weszło tutaj na zupełnie nowy poziom, a zakrawająca o logiczną rozgrywka powoduje, że produkcji tej można poświęcić znacznie więcej czasu, niż wymagałoby tego jej zwyczajne przejście.

Gra jedyna w swoim rodzaju

Najważniejszym aspektem rozgrywki w SUPERHOT jest to, że czas zwalnia do ślimaczego wręcz tempa, kiedy postać kierowana przez gracza stoi nieruchomo. I właśnie tą zależność czasu od ruchu należy wykorzystać na swoją korzyść.

Bardzo skromna, ale zarazem niezwykle estetyczna szata graficzna pomaga w zaplanowaniu kolejnego ruchu, a musi on być przemyślany bardzo dokładnie. Przewaga bieli pomaga dostrzec dwa główne interesujące gracza kolory, czerwony – przeciwnicy i czarny – to, czego postać może użyć przeciwko wrogom... lub oni przeciw niemu.

Poza przewagą w postaci zwalniającego czasu, gracz ma oczywiście do dyspozycji różne rodzaje broni. Może to być odebrany przeciwnikowi pistolet, kij bejsbolowy, butelka czy nawet kula do bilarda leżąca na stole obok. Ważne jest, żeby nie dać się okrążyć i podejść wrogom zbyt blisko, ponieważ gracz, tak samo jak przeciwnicy, ma tylko jedno życie.

SUPERHOT dzięki swojej niebanalnej mechanice dostarcza wiele satysfakcji. Po każdym poziomie na ekranie ukazuje się powtórka poczynań gracza, ale już bez efektu spowolnienia czasu. Dzięki temu nagranie wygląda jak walka rodem z filmu akcji. Dodatkowo, jeśli ktoś miałby ochotę podzielić się ze światem swoją wypracowaną i dającą spektakularny efekt techniką, to powtórki można zapisać, po czym dodać na stronę Killstagram.

