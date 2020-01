Pobierz p​rogram

Menadżer Haseł SafeInCloud to bezpłatny program, służący do zarządzania danymi gromadzonymi w usłudze SafeInCloud.

Program możemy pobrać za darmo, ale warto pamiętać, że liczba jego funkcji będzie uzależniona od tego, czy zdecydowaliśmy się zapłacić za pełną wersję aplikacji SafeInCloud na Androida lub iOS. Jedną z funkcji dostępnych tylko w wersji Premium jest m.in. synchronizacja danych między urządzeniami i systemami operacyjnymi. Dlatego to, co będzie potrafił program desktopowy na Windows, zależeć będzie w dużej mierze od tego, czy kupimy dostęp do pełnej wersji usługi.

Korzystając z programu SafeInCloud na Windows będziemy mogli głównie zarządzać naszymi hasłami, kodami PIN i innymi ważnymi danymi, które powierzyliśmy usłudze. Informacje można grupować, dodawać im etykiety i w ten sposób je porządkować. Program zawiera też generator haseł, który pozwala przyporządkować je do konkretnej usługi, np. do Facebooka lub do konta Google. Program umożliwia też konfigurację synchronizacji naszych danych z wybraną chmurą, np. Dropboxem lub Google Drive. Dane są zabezpieczone przy pomocy szyfrowania 256-bit Advanced Encryption Standard.