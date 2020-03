Samsung 8K QLED na 2020 to pierwsze telewizory z Wi-Fi 6

Udostępnij:

Możliwości telewizorów Samsunga na 2020 rok, w tym modeli 8K QLED poznaliśmy już wcześniej.

Jak się jednak okazuje, nie były to wszystkie informacje na ich temat. Właśnie teraz MediaTek poinformował o tym, że telewizory Samsung 8K QLED na 2020 rok będą pierwszymi odbiornikami z obsługą standardu Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6: Samsung nie tylko z innowacjami obrazu i dźwięku, ale i łączności

Samsung w swoich nowych telewizorach 8K, Q950T i Q900T, na rok 2020 wprowadza szereg nowości. Oprócz najnowszych procesorów obrazu Quantum Processor, systemu audio Q-Harmony łączącego dźwięk telewizora z soundbarem, firma planuje wprowadzenie obsługi natywnego 8K na aplikacji YouTube.

Jak ujawnił MediaTek, te dwa modele jako pierwsze obsłużą standard Wi-Fi 6 (802.11ax). Ale co to realnie oznacza? Przede wszystkim wyższą przepustowość, która w testach okazała się być nawet o 44 procent szybsza niż poprzedni standard 802.11ac (Wi-Fi 5). Maksymalna prędkość pobierania to nawet 12 Gb/s.

Nie są to jedyne korzyści, jakie oferuje Wi-Fi 6. Standard ten zapewni większą wydajność łącza, szczególnie przy bardziej zatłoczonych sieciach, a także przełoży się na niższy pobór mocy. Przy coraz większych potrzebach związanych ze strumieniowaniem obrazu w 4K, a także (w bliskiej przyszłości) 8K, niewątpliwie najnowsza wersja Wi-Fi okaże się przydatnym i przyszłościowym rozwiązaniem.

Poza tym, zakładając, że dysponujemy szybkim łączem internetowym, niekoniecznie będziemy musieli już sięgać po kabel ethernetowy, szczególnie gdy nie mamy możliwości doprowadzenia go do telewizora w salonie. Oczywiście zakładając, że będzie nas na Q900T lub Q950T stać, bo nie zapowiadają się one na tanie telewizory.