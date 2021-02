Samsung Cloud bez synchronizacji Galerii i Dysku. Twoje dane zostaną usunięte 30 czerwca

Udostępnij:

Posiadacze smartfonów Samsunga i użytkownicy chmury Samsung Cloud dotychczas czerpiący korzyść z synchronizacji Galerii i Dysku muszą zadbać o swoje dane. 30 czerwca 2021 roku usługa przestanie działać, a dane użytkowników zostaną usunięte z serwerów. Jeśli wcześniej samodzielnie nie zadba się o kopię zapasową, zapisane w ten sposób dokumenty, filmy i zdjęcia po prostu bezpowrotnie znikną.

Samsung tłumaczy szczegóły w e-mailu, który trafia do użytkowników, ale można do nich dotrzeć także tutaj. Jak się okazuje, zmiana podyktowana jest przejściem na usługę Microsoft OneDrive. Dotychczasowi użytkownicy Samsung Cloud mają dwie możliwości: przenieść swoje dane do OneDrive'a, bądź pobrać je na komputer lub smartfon i zrezygnować z przechowywania w chmurze.

Samsung podzielił wyłączenie usług Samsung Cloud na dwie tury w zależności od kraju, w którym znajduje się użytkownik. Polska jest w Grupie 1.

Harmonogram wyłączenia Samsung Cloud, źródło: Samsung.

Co najważniejsze, choć oficjalne zamknięcie synchronizacji w ramach Samsung Cloud planowane jest na 30 czerwca, producent zastrzega, że "w przypadku migracji lub pobrania danych funkcje te mogą zostać wycofane, a dane mogą zostać przedwcześnie usunięte, nawet przed oficjalną datą zakończenia". W praktyce bowiem, użytkownik który zdecyduje czy pobiera, czy przenosi pliki, powinien się spodziewać, że od tego momentu Samsung może wyłączyć synchronizację w ramach Cloud w ciągu 90 dni, a 30 czerwca to po prostu data ostateczna.

Niewykorzystany abonament? Samsung zwróci ci pieniądze

Ważna informacja jest również taka, że abonament użytkowników wersji Premium zostanie automatycznie anulowany 1 kwietnia 2021 roku. Za niewykorzystany okres użytkownicy mogą dostać zwrot pieniędzy. Samsung pisze jedynie, że "ostatnie płatności zostaną zwrócone" – można więc zakładać, że w takiej samej formie, w jakiej zostały uiszczone, a więc na przykład na konto bankowe pierwotnego nadawcy.

Warto podkreślić, że opisywane wycofanie usługi synchronizacji dotyczy wyłącznie Galerii i Dysku. Samsung podaje wprost, że "użytkownicy mogą nadal korzystać z innych funkcji usługi Samsung Cloud, takich jak tworzenie kopii zapasowych/synchronizacja i przywracanie innych danych (takich jak Kontakty, Kalendarz i Notatki)".