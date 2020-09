Samsung Galaxy A42 to smartfon z 5G na każdą kieszeń

Udostępnij:

2 września 2020 r. odbyła się prezentacja nowych produktów firmy Samsung: Life Unstoppable. Firma zaprezentowała między innymi najtańszy w swojej ofercie smartfon z 5G. Jest to Samsung Galaxy A42.

Galaxy A42 5G ma być średniakiem w portfolio Samsunga. Jednakże firma nie udostępniła kompletnej specyfikacji telefonu – mamy ją poznać w nieco późniejszym terminie. Wiadomo jednak, że poza modułem łączności 5G, będzie dysponować ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, który będzie prawdopodobnie o tej samej rozdzielczości, co w A41, czyli 1080p.

fot. Samsung

Ponadto należy spodziewać się tego samego czytnika linii papilarnych pod ekranem, jak również minimalnym wcięciem na wysokości kamerki selfie. Jak można wywnioskować z opublikowanych zdjęć – z tyłu otrzymamy poczwórny aparat (A41 miał potrójny), a prawdopodobnie czwarta kamerka służy jako czujnik głębi.

Smartfon trafi na sklepowe półki maksimum z końcem roku i będzie dostępny w kolorze czarnym. Cenę także poznamy w późniejszym terminie.

Oprócz tego koreańska firma zapowiedziała Wireless Charger Trio, które jest następcą Wireless Charger Duo. Ta ładowarka jest w stanie tym razem indukcyjnie zasilać do trzech urządzeń jednocześnie. Niestety nie dowiedzieliśmy się, jaką efektywność ładowania ma urządzenie. Według spekulacji portalu Sam Mobile, ma kosztować około 436 złotych (99 euro, przeliczenie wg kursu średniego NBP z 2 września 2020 r.).

Do sprzedaży wkrótce ma także wejść Galaxy Tab A7, tablet z 10,4-calowym ekranem i czterema głośnikami obsługującymi Dolby Atmos. W przeciwieństwie do posiadającego łączność 5G modelu S7, będzie to raczej produkt budżetowy.