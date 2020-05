Samsung Galaxy S20 ma problemy z trybem ciemnym. Wina leży jednak po stronie Google

Udostępnij:

Na Reddicie pojawił się wątek, w którym użytkownicy zarzucają Samsungowi błędne działanie trybu ciemnego w Galaxy S20. Problem pojawia się losowo, ale potwierdziło go kilku użytkowników. Wygląda jednak na to, że błąd powodowany jest po stronie Google.

Ciężko zarzucać Samsungowi kiepskie podejście do kwestii oprogramowania. One UI to bardzo dobrze dopracowana nakładka. Tymczasem użytkownicy Reddita zgłaszają problemy z trybem ciemnym głównie w smartfonach Samsung Galaxy S20, pracujących na Android 10. Błąd zauważono także w smartfonie Samsung Galaxy A70.

W tej wersji sytemu, tryb ciemny został wprowadzony przez Google w standardzie. Samsung w nakładce One UI uruchomił własną wersję tej funkcji, która cieszy się świetnymi opiniami użytkowników. Tymczasem w tym samym UI pojawił się irytujący błąd. Tryb ciemny przestaje działać w aplikacji Google z nieznanych powodów. We wszystkich innych funkcjonalnościach telefonu działa bez zarzutu.

Błąd leży najprawdopodobniej po stronie Google, a nie Samsunga. Wątpliwości budzić może jedynie fakt, że właściciele Pixeli, którzy również otrzymali tę funkcję, nie zgłaszają żadnych problemów. Błąd pojawia się losowo i u niektórych użytkowników również naprawia się samoczynnie. Tryb ciemny powinien uruchomić się o ustalonej godzinie, ale tego nie robi. Po ponownym uruchomieniu urządzenia działa, ale tylko tymczasowo.

Niektórym użytkownikom pomogło "majstrowanie" przy aplikacji. Oczyszczanie pamięci aplikacji czy uruchamianie ponownie tymczasowo przywraca tryb ciemny. Nie jest to jednak pewne rozwiązanie. Póki co, pozostaje czekać na aktualizację Google.