Samsung Galaxy S20 za 2 euro to oszustwo. Będziesz tracić kilkaset złotych miesięcznie

Udostępnij:

Samsung Galaxy S20, czyli flagowy smartfon koreańskiego producenta zaprezentowany na początku bieżącego roku, kosztuje niecałe 4 tysiące złotych. Wszelkie promocje są więc z pewnością kuszące, ale warto kierować się rozsądkiem, analizując dostępne oferty. Wśród nich udało się bowiem znaleźć taką, w której Samsung S20 oferowany był za 2 euro – przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce można było stracić dużo więcej pieniędzy.

Oszustwo tego rodzaju nie jest nowe, bo pojawiało się już w sieci na przykładzie innych drogich smartfonów. Tym razem na warsztat trafił Samsung Galaxy S20. Zgodnie z deklaracją jednej z osób na Facebooku, smartfon można było kupić za bezcen w wyniku błędu na stronie producenta. Piszący o tej "okazji" zasugerował, by się pospieszyć i szybko złożyć zamówienie, nim pomyłka zostanie dostrzeżona. Szczegóły opisał Niebezpiecznik.

Zachęta do skorzystania ze spreparowanej promocji na Facebooku, źródło: Niebezpiecznik.

Aby szybko dotrzeć do właściwej oferty, osoba informująca o "promocji" zasugerowała wyszukanie frazy SGAL2077B w Google, by trafić na odpowiednią podstronę. W praktyce użytkownik trafiał oczywiście na spreparowaną witrynę, gdzie konieczne było wypełnienie formularza ze swoimi danymi. Na stronie widać było zachętę Nowy Galaxy S20 może być Twój za jedyne 2 euro i z częścią tego komunikatu nie można się nie zgodzić – formularz nie dotyczy bowiem umowy kupna-sprzedaży, ale uczestnictwa w loterii, w której można wygrać Samsunga Galaxy S20.

Docelowa strona z "promocją" na Galaxy S20, źródło: Niebezpiecznik.

Istota problemu była jednak inna. W regulaminie zawarto bowiem sprytny zapis, że wzięcie udziału w loterii wiąże się z subskrybowaniem usługi, za co pobierana będzie kwota 75 euro miesięcznie. Całość ma trwać do momentu anulowania lub 31 grudnia 2020 roku (jeśli wierzyć zapisowi, że faktycznie wówczas pobieranie opłaty zostałoby automatycznie wyłączone). W praktyce oznacza to stratę niecałych 350 złotych miesięcznie. Do grudnia można więc w ten sposób stracić 3,5 tysiąca, a Samsunga Galaxy S20 prawdopodobnie i tak nigdy nie zobaczyć w swoich rękach.