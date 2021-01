Samsung HW-Q950A: soundbar z 11.1.4-kanałowym audio i Dolby Atmos

Udostępnij:

Samsung ogłosił na CES swoje nowe portfolio soundbarów na rok 2021.

Samsung przygotował serię S (budżetową) oraz Q. Ta druga składa się z czterech modeli: HW-Q60A, HW-Q70A, HW-Q800A i HW-Q950A. Samsung HW-Q950A jest flagowcem na 2021, który będzie oferował potężny dźwięk 7.1.2 + 4.0.2 z obsługą formatów DTS:X i Dolby Atmos.

Belka grająca, która może zastąpić zestaw kina domowego

HW-Q950A to jednak nie tylko soundbar i subwoofer (głośnik niskotonowy). To cały zestaw z dodatkowymi głośnikami surround (4.0.2.), zawierającymi jednostki kierujące dźwięk do góry i na bok, tak aby opleść użytkownika "aureolą dźwięku" w Atmos. W ten sposób HW-Q950A zapewnia łącznie dźwięk 11.1.4.

Producent nie podał dokładnej specyfikacji, a więc nie znamy jeszcze dokładnej mocy. Przy takiej wielkości zestawie powinna być jednak duża.

Sprzęt ma wyróżniać system kalibracji Q-Calibration, który ma zrobić swoje po sparowaniu z telewizorem Samsung Q Series. TV ma używać wbudowanego mikrofonu, aby wychwycić akustykę pomieszczenia, by lepiej dopasować profil dźwiękowy w soundbarze, wydobywając brzmienie wypełniające pomieszczenie.

Nie zabraknie tutaj wszelkich nowoczesnych dobrodziejstw, w tym obsługi HDMI eARC, protokołu AirPlay 2 do bezprzewodowego przesyłania muzyki z urządzeń Apple, a także obsługi asystentki głosowej Amazon Alexa.

Warto przy okazji wspomnieć, że także do innych soundbarów Samsunga będzie można dokupić zestaw głośników 2.0.2. Nie znamy na razie ceny i daty wprowadzenia do sprzedaży soundbarów Samsunga. Zestaw 9.1.4 HW-Q950T, który HW-Q950A zastępuje kosztuje obecnie 4999 zł (stan na 18.01.2021), a więc należy się spodziewać jeszcze wyższej ceny.