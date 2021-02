Samsung Kiosk pozwoli bezpiecznie złożyć zamówienie

Udostępnij:

Samsung zaprezentował bezpieczne rozwiązanie do składania zamówień, które ułatwi zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób w trakcie trwającej pandemii. Samsung Kiosk umożliwia klientom na składanie zamówień i płatność bez bezpośredniego kontaktu z personelem sklepu czy restauracji.

Produkt został wprowadzony na rynek koreański podczas demonstracji przeprowadzonej w jednej kawiarni. Samsung twierdzi jednak, że Kioks zostanie wprowadzony na rynek globalny jeszcze w pierwszej połowie roku. Jego Kiosk to urządzenie typu all-in-one (ang. wszystko w jednym), umożliwiające klientom wybieranie produktów, składanie zamówień i dokonywanie płatności. Samsung Kiosk sprawdzi się w takich miejscach jak restauracje, kawiarnie, apteki, sklepy ogólnospożywcze i markety.

Wyświetlacz w Kiosku wykorzystuje SoC (System-on-Chip) umożliwiający mu zarządzanie zawartością i płatnościami, dzięki czemu urządzenie nie musi korzystać z oddzielnego komputera. Kiosk może być używany także jako czytnik kart, drukarka pokwitowań i skaner kodów QR lub kreskowych. Sprzęt został wyposażony w NFC oraz Wi-Fi do płatności zbliżeniowych i innych usług, które mogą wymagać tych funkcji. Jego wyświetlacz ma przekątną 24" i ekran dotykowy. Sprzęt będzie dostępny tylko w kolorze białym. Kiosk można zamontować na trzy sposoby – na blacie, na stojaku lub na ścianie, w zależności od tego, co pasuje do sklepu.

Kiosk wykorzystuje Tizen OS, oparty na Linuksie system operacyjny typu open source używany przez firmę Samsung w telewizorach i smartwatchach. Urządzenie obsługuje także Samsung Knox, wielowarstwowe rozwiązanie zabezpieczające, które zostało zaprojektowane w celu ochrony sprzętu, platform płatniczych i aplikacji przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak włamania.

Obecnie Samsung sprzedaje swoje Kioski w ramach partnerstwa z Fiserv, który jest największym na świecie dostawcą usług płatniczych i finansowych. Firma planuje jednak rozszerzyć sprzedaż na rynki zagraniczne, takie jak Azja i Australia jeszcze w pierwszej połowie obecnego roku.