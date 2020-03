Samsung, LG Display i LG Innotek zawieszają pracę w fabrykach w Korei. Przyczyną koronawirus

Udostępnij:

Znajdujące się w południowokoreańskim mieście Gumi fabryki LG Display, LG Innotek i Samsunga, zawiesiły swoją pracę z powodu przypadków koronawirusa wśród ich pracowników.

Gumi to miejscowość znajdująca się w pobliżu Daegu, czyli czwartego co do wielkości miasta w Korei Południowej. Daegu jest miejscem, gdzie wykryto najwięcej przypadków koronawirusa w tym kraju.

Koronawirus uderza w LG i Samsunga

Fabryka Samsunga jest całkowicie zamknięta przez cały dzisiejszy dzień. Piętro, na którym wykonywał swoje obowiązki zainfekowany pracownik, zostanie otwarte we wtorek po południu.

W fabryce Samsunga w Gumi, która była już tymczasowo zamknięta w poprzednim miesiącu z powodu wykrycia innego przypadku koronawirusa, tworzy się smartfony Samsung Galaxy Z Flip i Galaxy S20 Premium. Jednak udział tego zakładu w całościowej produkcji tych modeli jest niewielki.

Firma LG Innotek, która zajmuje się produkcją modułów aparatu do iPhone'ów, także zamknęła swoją fabrykę z powodu przypadku koronawirusa. W poniedziałek zakład będzie dezynfekowany.

Wcześniejszą ofiarą wirusa z Wuhan była firma LG Display, która wykonuje wyświetlacze. Linia produkcyjna ma tam zostać ponownie uruchomiona we wtorek.