Samsung Magician to aplikacja przeznaczona do diagnostyki i sterowania pracą dysków SSD firmy Samsung. Dzięki niej użytkownik może sprawdzić stan swojego dysku, przeprowadzić niezbędne optymalizacje, a także skorzystać z sprzętowego szyfrowania danych. Aplikacja nie jest niezbędna do działania, pozwala jednak na zwiększenie wydajności nośnika.