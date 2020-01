Samsung Neon, projekt AI "sztucznego człowieka", wygląda i zachowuje się jak człowiek (wideo)

W Nowy Rok mogliście przeczytać na dobrychprogramach o Samsung Neon, tajemniczym projekcie sztucznego człowieka. Okazuje się, że koreańskie przedsiębiorstwo rzeczywiście buduje awatary, które wyglądają i zachowują się jak człowiek. Tak, aby mogły pełnić rolę przewodników, recepcjonistów czy po prostu wirtualnych kumpli.

Kierownik projektu Neon, badacz interakcji człowiek-komputer Paranav Mistry, opublikował tweeta prezentując tym samym jeden z awatarów Neon. Mistry twierdzi, że wykorzystana do jego budowy technologia, zwana rdzeniem R3, pozwala AI samodzielnie tworzyć nowe wrażenia, ruchy i dialogi nawet w języku hindi. I wszystko to ma być całkowicie odmienne od wzorców pierwotnie zaprogramowanych w pamięci.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd