Samsung Watch 3 i Watch Active 2 zmierzą ciśnienie i wykonają EKG. Funkcja trafi do Polski

Samsung poinformował o wprowadzeniu aplikacji Health Monitor do krajów członkowskich UE. Lada chwila smartwatche Samsung Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2 umożliwią posiadaczom pomiar ciśnienia oraz wykonywanie EKG. Firma uzyskała niezbędne certyfikaty.

Niedawno w sieci pojawiły się doniesienia o rozwijanej przez Apple i Samsunga funkcji mierzenia poziomu cukru we krwi. W tym newsie pisałem, że producenci elektroniki niechętnie wprowadzają rozwiązania około-medyczne do swoich urządzeń na terenie krajów Unii Europejskiej. Tymczasem dziś okazało się, że w grudniu 2020 roku Samsungowi udało się zdobyć certyfikat CE.

Dzięki temu oznakowaniu aplikacja Samsung Health Monitor trafi do 28 europejskich krajów, w tym również do Polski. Będzie dostępna we wszystkich krajach członkowskich UE oraz w Wielkiej Brytanii. Samsung uzyskał także zgodę na wprowadzenie jej w Chile, Indonezji, Serbii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ciśnieniomierz i EKG w smartwatchach Samsung Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2

Aktualizacja aplikacji Samsung Health Monitor będzie wprowadzana stopniowo na urządzenia Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2. Proces aktualizacji ma ruszyć już lada chwila, bo 4 lutego 2021 roku. Aplikacja początkowo działała jedynie w Korei Południowej, gdzie udostępniono ją w czerwcu 2020 roku. Do dziś korzysta z niej już prawie milion osób.

Aby dokonać odpowiednich pomiarów ciśnienia z smartwatchami Samsunga, należy najpierw skalibrować zegarek korzystając z tradycyjnego ciśnieniomierza. Firma zaznacza, że dla prawidłowego działania funkcji należy ponawiać ten proces co najmniej co cztery tygodnie. Urządzenie dokonuje pomiaru ciśnienia analizując falę tętna za pomocą specjalnych czujników. Następnie program dokonuje relację między wartością kalibracji a zmianą ciśnienia. Firma zaznacza, że pomiaru należy dokonywać w spoczynku i nie należy tego robić w czasie treningów, podczas palenia lub spożywania alkoholu.

Z kolei EKG analizuje elektryczną aktywność serca za pośrednictwem czujnika umieszczonego w Galaxy Watch 3 lub Galaxy Watch Active 2. Aby dokonać badania, należy usiąść, uruchomić aplikację Samsung Health Monitor i upewnić się, że smartwatch dobrze przylega do nadgarstka. Następnie należy oprzeć przedramię o poziomą powierzchnię i opuszkiem palca drugiej dłoni delikatnie dotknąć górnego przycisku zegarka i przytrzymać go przez 30 sek. Aplikacja zmierzy tętno i rytm serca, który sklasyfikuje następnie jako "rytm zatokowy" lub jako "migotanie przedsionków".

Nie tylko Samsung rozwija funkcje zdrowotne smartwatchów – Apple nie pozostaje dłużny

Funkcja "Elektrokardiogram" (EKG) jest dostępna w inteligentnych zegarkach Apple Watch Series 4, Series 5 oraz Series 6. Działa na identycznej zasadzie, co w przypadku aplikacji Samsunga. Jak twierdzi Apple, patrząc na zapis badania, lekarzowi może być łatwiej znaleźć nieprawidłowości w rytmie pracy serca.

Apple Watch analizuje także tętno pracy serca i powiadamia użytkownika o ewentualnych nieprawidłowościach, co pozwala na wykrycie niezauważalnych dla człowieka chorób. W zegarku znajdziemy też funkcję "wykrywania upadków", która automatycznie zawiadamia służby ratunkowe. Już kilkukrotnie ten zegarek uratował biegaczowi życie.