Samsung: nowe smartfony Galaxy z gwarancją aktualizacji na 4 lata. Możliwe, że dłużej

Udostępnij:

Firma Samsung właśnie zadeklarowała w najnowszym komunikacie prasowym, że kupujący smartfony z rodziny Galaxy będą mogli liczyć na długoletnie wsparcie aktualizacjami.

Telefony (i tablety) koreańskiego giganta mają otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa przez minimum 4 lata. Koncern uściślił, że chodzi o modele wprowadzone na rynek od roku 2019 z linii Z, S, Note, A, M, XCover i Tab. Jest to naprawdę długi okres jak na urządzenia z Androidem. Dla przykładu - Google zapewniało wsparcie telefonom Pixel przez jedynie "minimum 3 lata".

Smartfony z Androidem są w kwestii uaktualnień dot. bezpieczeństwa daleko w tyle za Apple i iPhone'ami, spośród których wspierane są do tej pory nawet modele z 2015 roku (iPhone 6 i iPhone 6s Plus). Co więcej Android jako platforma jest znacznie bardziej pofragmentowana. Ten ruch właśnie przybliża Samsunga w stronę Apple.

Warto jednak tutaj odróżnić te dwie firmy w tym, że Samsung będzie dłużej dbał o bezpieczeństwo smartfonów, ale te aktualizacje nie są gwarancją otrzymania nowszych wersji Androida. Mimo wszystko to krok w dobrym kierunku.

Do tej pory Samsung zapewniał jedynie wsparcie przez minimum 2 lata od wypuszczenia swoich smartfonów na rynek.

Jeśli zaś chodzi o możliwość otrzymywania nowych edycji Androida - w 2020 r. Samsung zapewniał, że serie S, N i Z otrzymają 3 kolejne wersje tego systemu operacyjnego. Natomiast budżetowa linia A ma je otrzymywać "dopóki wydajność urządzenia na to pozwoli".