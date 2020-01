Samsung "pożyczył" sobie ikonę Apple Face ID

Udostępnij:

Mogłoby się wydawać, że AMD przedstawiające gotowca za 10 dol. jako Xboksa One X to murowany kandydat do tytułu największej wtopy CES 2020. Aż tu na scenę wszedł HS Kim, szef działu elektroniki użytkowej w Samsungu, uznając chyba, że bez walki nie odpuści.

Podczas konferencji zatytułowanej Age of Experience, HS Kim przez około 50 minut mówił o bezpieczeństwie danych i inwestycjach z tym związanych. W końcu nawiązał do usługi zarządzania tożsamością, Samsung Pass, a za jego plecami ukazał się slajd przedstawiający kluczowe funkcje tego systemu. Wciąż jest nad wyraz szablonowo, prawda?

Myk polega na tym, że plamę dali graficy Samsunga

Zamiast ikon stosowanych przez Koreańczyków, w niektórych przypadkach użyli ikon Apple'a. I tak, podczas gdy do oznaczania funkcji rozpoznawania twarzy firma z Suwon stosuje piktogram przedstawiający kontur twarzy, na slajdzie pojawiła się charakterystyczna buźka Face ID. Podobnie zapożyczono ikonę odcisku palca od Touch ID. Ta należąca do Samsunga jest prezentowana zazwyczaj pod nieco innym kątem. Albo eliptyczna.

Przykładowe ikony stosowane przez Samsunga

Jako że Samsung nie używa ikon z prezentacji na produktach ani opakowaniach, najprawdopodobniej zawiniła jakaś zewnętrzna agencja, której zlecono przygotowanie materiałów na CES 2020.

Bądź co bądź, wyszło bardzo niezręcznie. Szczególnie z punktu widzenia firmy, której dopiero w 2018 roku udało się zakończyć siedmioletni spór sądowy o domniemane kopiowanie iPhone'a. Nie dziwi, że dział prasowy Samsunga zbytnio nie chce tego zajścia skomentować.