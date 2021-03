Samsung pracuje nad słuchawkami Galaxy Buds 2

Udostępnij:

Ostatnie udane premiery słuchawek dousznych do Samsunga najwidoczniej zachęciły firmę do pracy nad kolejnymi modelami. Wszystko wskazuje na to, że Koreańczycy mają w planach kolejną generację słuchawek, o nazwie Galaxy Buds 2.

Serwis Android Police powołuje się na odnalezienie w aplikacji Galaxy Wearable wskazówek dotyczących nowych słuchawek Galaxy Buds 2. Ponieważ oprogramowanie służy do zarządzania wieloma urządzeniami Samsunga, za każdym razem musi ono dostać aktualizację, która wprowadzi obsługę nowego sprzętu.

Nie inaczej jest i tym razem. Ostatnia aktualizacja Galaxy Wearable wprowadziła do programu pierwsze zmiany, które w przyszłości będą służyć jako obsługa do nowych słuchawek. Zgodnie z informacjami Android Police, nazwa kodowa tych nowych słuchawek bezprzewodowych to jagoda. Wiadomo także, że będą one w stanie łączyć się z wieloma urządzeniami, także tymi, które nie zostały wyprodukowane przez Samsunga.

Można się więc spodziewać, że nowe słuchawki bezprzewodowe pozwolą użytkownikom na płynne przełączanie się pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonem i laptopem. Niestety plik, w którym znaleziono poszlaki dotyczące nowego sprzętu, nie zawiera żadnych dodatkowych informacji.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można się spodziewać, że nadchodząca premiera Galaxy Watch w kolejnym kwartale będzie okazją do zaprezentowania również nowych słuchawek od Samsunga. Byłoby co najmniej podejrzane, gdyby oprogramowanie zostało zaktualizowane wiele miesięcy przez premierą. Można więc podejrzewać, że lada moment dowiemy się więcej na temat nowych Galaxy Buds 2.