Samsung: układy Exynos także u innych? Mogą znaleźć się w smartfonach Xiaomi

Samsung jest producentem układów mobilnych Exynos. Są one używane w smartfonach z rodziny Galaxy, które trafiają do sprzedaży poza rynkiem amerykańskim, a więc na Europę, Chiny i resztę świata. Wygląda na to, że firma ma zamiar zaopatrywać innych producentów telefonów w swoje układy. Wśród nich jest Xiaomi.

Samsung ma zaopatrywać m.in. Xiaomi w swoje procesory

Źródłem tych doniesień jest koreański dziennik Business Korea. Według nowego raportu stamtąd pochodzącego Samsung począwszy od 2021 roku będzie zaopatrywać Xiaomi, Oppo i Vivo.

Od niedawna Samsung współpracował z Vivo, a kilka ze smartfonów firmy było wyposażonych w układy Exynos 980 i Exynos 880. Tym razem chipy Samsunga miałyby powędrować do większej liczby telefonów, a koreańskie media twierdzą, że będą to budżetowe modele, które trafią do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r.

Według Business Korea firma Samsung odnotowywała niewielkie zyski na sprzedaży chipów Exynos i przez to została zmuszona do poszukiwania nowych kontrahentów. Z kolei Xiaomi i Oppo potrzebują większej liczby procesorów, aby poszerzyć asortyment produkcji. Jest to dla tych firm szczególnie ważne w obliczu niepewnej sytuacji Huawei (i ich chipów Kirin).

Samsung ma wkrótce ogłosić nowy układ SoC Exynos 1080 (12 listopada 2020 r. w Chinach). Ma on być następcą modelu 980 i zawierać procesor Cortex-A78 i układ graficzny Mali-G78.