Samsung wyświetla reklamy w swoich aplikacjach. I to nawet w najdroższych modelach

Od blisko 2 lat nakładka MIUI dla smartfonów Xiaomi wyświetla reklamy w różnych miejscach. Nie utrudniają korzystania ze smartfona, ale pozostawiają niesmak. Tymczasem od jakiegoś czasu Samsung idzie krokami Xiaomi i wygląda na to, że robi to jeszcze gorzej.

O ile reklamy w MIUI można wytłumaczyć sobie niską ceną smartfonów, o tyle produkty Samsunga z najwyższej półki kosztują nawet kilka tysięcy. Na początku miesiąca koreański producent testował możliwość wyświetlania reklam w swoim OneUI. Początkowo ten trend zaobserwowano w kraju macierzystym.

Chodziło o nawet 15-sekundowe reklamy w aplikacjach producenta oraz na ekranie blokady. Praktyka Samsunga spotkała się z krytyką na całym świecie. Kto by chciał kupować tzw. "flagowca" za 6000 zł, a potem jeszcze dopłacać do niego, oglądając reklamy w nakładce? Czysty absurd.

Pierwsze reklamy pojawiły się już u użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Max Weinbach z Android Police natrafił na tweeta innego dziennikarza, Todda Haseltona z CNBC. Pokazał on zdjęcie Samsunga Galaxy Z Flip, na którym jedna z aplikacji producenta wyświetlała reklamę. Jak sam napisał - ten smartfon kosztuje 1380 dolarów. W Polsce około 6000 zł.

Samsung has ads in the phone app — the app you open to place calls — on its $1,380 Galaxy Z Flip. 🙄 pic.twitter.com/tuWr2PxSYh