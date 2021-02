SanDisk RescuePRO Deluxe 7.0.1.1

Pobierz pro​gram

SanDisk RescuePRO Deluxe to narzędzie przeznaczone do odzyskiwania utraconych danych z kart pamięci SD/SDHC/SDXC, CompactFlash, SmartMedia, MMC, Memory Stick, XD, PCMCIA itd.

Program przystosowany został do odzyskiwania zdjęć, materiałów audio i wideo, jednak bardzo dobrze sprawdza się również podczas przywracania innych rodzajów plików. Charakteryzuje się bardzo prostą i intuicyjną obsługą. Po uruchomieniu wystarczy, że wskażemy operacje, którą chcemy wykonać, oraz nośnik z utraconymi danymi i SanDisk RescuePRO przystąpi do analizy jego zawartości i wyszukiwania usuniętych danych po czym będzie możliwe ich odzyskanie.

SanDisk RescuePRO Deluxe to skuteczne narzędzie przeznaczone dla użytkowników, którzy z różnych przyczyn utracili dostęp do zapisanych na kartach pamięci cennych zdjęć czy filmików. Z powodzeniem wykorzystane ono może być do odzyskiwania danych przypadkowo skasowanych lub usuniętych przez złośliwe oprogramowanie. Oferuje ono także funkcje backupu danych oraz trwałego kasowania zawartości wspomnianych magazynów danych.